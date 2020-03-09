　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

秒懂鴿派、鷹派差異！　央行一張圖解密貨幣政策決策成員「鳥經濟學」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 央行貨幣政策決策成員的「鳥經濟學」。（圖／中央銀行）

記者李瑞瑾／綜合報導

國際媒體在有關央行貨幣政策決策成員的相關報導中，常聽到有所謂的「鴿派」、「鷹派」，究竟所指為何？央行小編今天就在臉書粉絲專頁上，位大家上一課央行貨幣政策決策成員的「鳥經濟學」。

一般而言，「鴿派」係指較關注經濟成長的決策成員，通常傾向於採較寬鬆的貨幣政策，來支持經濟成長；至於「鷹派」則指較重視通膨對經濟所帶來的傷害，故往往偏向於支持採較緊縮的貨幣政策，俾避免高通膨的危害

美國總統川普（Donald Trump）上任以來，一再呼籲Fed降息來提振美國經濟；近期他所提名的兩位Fed理事：St. Louis Fed 研究部門主管Christopher Waller與歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）執行董事Judy Shelton，亦被視為與川普立場相近、支持寬鬆性貨幣政策的「鴿派」人士。

歐元區方面，日前英國《金融時報》指出，非經濟學家出身的新任ECB總裁Christine Lagarde，可能會倚重偏「鴿派」的ECB首席經濟學家Philip Lane，故推測Lagarde也會是「鴿派」。當被媒體詢及她屬於哪一派時，Lagarde幽默地表示，她本人並沒有「鴿派」或「鷹派」的傾向，而是帶點智慧的貓頭鷹；她指出，貓頭鷹傳統上被視為智慧之鳥，在黑暗中看得很清楚，且視野廣闊。

Lagarde強調，她希望能確保ECB管理委員會在內部討論時，能以有效率且平和的方式進行。在ECB有關貨幣政策的討論中，Lagarde多係主持討論，而非主導，迥異於前ECB總裁Mario Draghi；正因為這樣，「鷹派」的德國央行過去只能對外發表反對意見，未來可望直接在ECB內部表達異議，再度發揮自身的影響力。

台灣央行行貨幣政策的最高決策組織是央行理事會，3月19日也將舉行今年第一次理監事會議，於1月27日上任的第20屆理事會之15位理事中，還有5位係新任理事，包含台糖董事長陳昭義、政大經濟系特聘教授洪福聲、台大經濟系特聘教授李怡庭、中經院院長陳思寬、台經院院長張建一，都將於3月19日理監事會議中首次登場。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
口罩實名制2.0可網購　指揮中心：目前規劃「自行負擔運費」
口罩產能下周「每天超過1千萬片」　實名制2.0明公布詳細內容
太妍過31歲生日　父親當天心肌梗塞過世
口罩實名制2.0「確定可網路訂購」　陳時中證實：不一定只有超
LIVE／「口罩實名制2.0」網購超商取貨　指揮中心說明詳細
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台酒噴頭式家庭號防疫酒精周四開賣　售價100元

高通台灣創新中心揭幕　支持在地新創團隊

全聯力挺抗疫前線！請醫護、救護人員免費喝10萬杯咖啡

秒懂鴿派、鷹派差異！　央行一張圖解密貨幣政策決策成員「鳥經濟學」

館長聽藍委質詢口罩「吐血」　陳超明「自製高科技口罩」曝光

卡友注意！信用卡利息小心被銀行超收　金管會抓到3缺失要求退錢

台股失守1萬1千點關卡！雙王齊跌逾3%　指數收跌344點

沙俄石油價格大戰開打！油價一天崩跌30%　一次看懂前因後果與後市分析

觀光股新兵山富旅遊今掛牌　股價上演蜜月行情「疫」起加油

影／油價重挫　台塑四寶可以低接嗎？

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台酒噴頭式家庭號防疫酒精周四開賣　售價100元

高通台灣創新中心揭幕　支持在地新創團隊

全聯力挺抗疫前線！請醫護、救護人員免費喝10萬杯咖啡

秒懂鴿派、鷹派差異！　央行一張圖解密貨幣政策決策成員「鳥經濟學」

館長聽藍委質詢口罩「吐血」　陳超明「自製高科技口罩」曝光

卡友注意！信用卡利息小心被銀行超收　金管會抓到3缺失要求退錢

台股失守1萬1千點關卡！雙王齊跌逾3%　指數收跌344點

沙俄石油價格大戰開打！油價一天崩跌30%　一次看懂前因後果與後市分析

觀光股新兵山富旅遊今掛牌　股價上演蜜月行情「疫」起加油

影／油價重挫　台塑四寶可以低接嗎？

台酒噴頭式家庭號防疫酒精周四開賣　售價100元

阿聯酋航空免費改票！出發日「可延11個月」　下半年機票2萬有找

熱門餐點天天85折！FRIDAYS 55週年再加碼沙朗牛排買一送一

口罩實名制2.0可網購　指揮中心：目前規劃「自行負擔運費」

20年前超流行！他問裝潢「沒做和室」會後悔？　網嫌爆：又醜又廢

高通台灣創新中心揭幕　支持在地新創團隊

上百斤食物到1公克都有！動物園「客製化」餐車　減少11280個塑膠袋　

realme Buds Air亮相　售價1,799元、三色可選

歐洲新冠肺炎大流行！世界衛生大會還要去？　陳時中：他們自身難保

薛瑞福「2049計畫」受我贊助　專家看台美：勿過度押寶特定對象

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

財經熱門新聞

ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

王品「熱血」防疫業績反升　台灣總店數目標「上看300家」

日圓飆至半年來新高！　換新台幣5萬損失4,200元

史詩級崩盤！油價大戰爆發　國際油價開盤崩跌30%

美股期貨指數大跌逾4%　跌5%將觸動停止交易機制

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

ET民調／民眾希望政府做「這8件事」度小月　61.5%盼緩徵所得稅

國際石油價格戰爆發　台股早盤狂瀉逾200點！

一次看懂國際油價崩跌30%的前因後果　後市分析

歐元匯價創9個月新高　換新台幣5萬元損失2,680元

ET民調／83.5%民眾悲觀擔心：新冠肺炎持續　「台灣經濟大幅衰退」

台股失守1萬1千點關卡！雙王齊跌逾3%　指數收跌344點

杏一去年每股賺4.7元　擬配發現金股利3.6元

5款台酒酒精銷售通路　一次看

更多熱門

相關新聞

外幣貶值影響投資運用收益　2月央行外匯存底小增5.49億美元

外幣貶值影響投資運用收益　2月央行外匯存底小增5.49億美元

中央銀行今（5）日公布2月外匯存底為4,796.8億美元，較上月底增加5.49億美元，外匯局長顏輝煌指出，歐元截至2/27下跌了0.96%，外匯存底僅小幅增加即因外匯存底投資運用收益部分，被歐元等貨幣貶值折計美元後減少之金額抵銷所致。

瑞銀看日圓年底前有望重回106大關

瑞銀看日圓年底前有望重回106大關

LIBOR於2022年退場　央行與金管會籲請金融機構審慎評估影響

LIBOR於2022年退場　央行與金管會籲請金融機構審慎評估影響

股市資金動能足　1月證券劃撥存款餘額再寫新高　

股市資金動能足　1月證券劃撥存款餘額再寫新高　

農曆春節工作天數少　1月五大銀行四大類貸款金額同步減少

農曆春節工作天數少　1月五大銀行四大類貸款金額同步減少

關鍵字：

央行中央銀行貨幣政策

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面