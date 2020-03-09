　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國疫情蔓延「30多州失守」！專家警告：可能需要封城

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠肺炎疫情已經蔓延30多州，確診數突破500。圖為華盛頓州柯克蘭醫療人員護送患者。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情升溫，確診病例破500，死亡人數破20。一名高階衛生官員今天說，可能必須考慮採取地方封城措施，並建議感染風險最大的年長族群和身體不適者別出國。

《紐約時報》報導，紐約哥倫比亞大學（Columbia University）和巴納德學院（Barnard College）明後兩天停課，且週末之前的課程改採遠距教學，因為校區有人因暴露於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）風險而遭隔離。

據報導，美國34州和哥倫比亞特區統計至少539起確診病例，康乃狄克州通報首起病例；華盛頓州也新增死亡病例，全國累計死亡人數來到22人。華盛頓州、紐約州、加州和俄勒岡州相繼宣布進入緊急狀態，全美愈來愈多學校停課，引發停課將影響學習、增添家庭負擔和社區亂象隱憂。

▲美國,紐約,N95口罩,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國紐約民眾購買口罩。（圖／路透）

【地方封城＋禁搭郵輪】

愛阿華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）今天表示，州內出現3例確診，都是最近曾到埃及搭尼羅河遊船後返家發現感染，目前3人都在家隔離。他們的遊船行程是2月17日到3月2日，然後3月3日返家。

美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）今天表示，地方封城恐怕有其必要，並建議感染風險最大的年長者和有潛在健康狀況的族群不要旅行，「搭機和長途旅行前必須三思，不只要三思，而且不要上郵輪」。

佛奇表示，川普政府準備好採取「一切適當行動」遏阻疫情，包括高病例數地區採取旅行限制。

佛奇告訴《福斯週日新聞》（Fox News Sunday），「我認為不會像『沒人進沒人出』那樣嚴格，但如果我們病例持續增加，尤其是社區層級，將會有我們所謂的減災措施，尤其我們必須擴大社交距離，讓民眾遠離人潮擁擠區域。」

佛奇在《美國國家廣播公司》（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問中說，公衛官員愈來愈清楚這場危機會持續升溫，前景不樂觀，令人憂心，因為發現有社區傳播現象。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）是美國衛生部所屬國家衛生院的27個研究所之一，主要工作是進行基礎研究及應用研究，以防治傳染病與過敏性疾病。目前正負責新冠肺炎疫苗開發，佛奇2月底告知媒體，疫苗準備展開臨床實驗，但量產約需一年。

▲▼美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

【指揮紊亂　醫院認需篩檢竟被官員打回票】

然而因應疫情行動持續充斥不確定性，《華盛頓郵報》報導說，川普政府指示混亂，還傳出部分患者無法接受檢測。

郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）停泊在加州舊金山外海4天後，終於獲准明天停靠附近的奧克蘭港。船上至少21人檢測感染新冠肺炎。美國衛生及公共服務部今天表示，船上3500多人將在加州、德州和喬治亞州隔離。

華郵指出，部分白宮官員私下認為，美國病例數在接下來48小時將會倍增。

部分消息也顯示，有美國民眾因為礙於地方層級做決定而無法接受檢測。昨天臉書上一則廣傳的貼文顯示，一名46歲華府居民說，醫師判斷她應該接受篩檢，但遭到華府衛生部門拒絕，「對我來說這是不對的」。

這名婦人最近曾到泰國，並且短暫停留南韓首爾機場。衛生官員說她不具篩檢資格，因為到機場不須篩檢，美國疾病管制暨預防中心（CDC）認為她只有在機場內，不算是高風險區。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
快訊／烏來小姐弟接連2年溺斃南勢溪　爸爸遭起訴
國中兒拿按摩棒問媽媽：這怎麼用？　她氣炸投訴　寶雅最高挨罰1
柯文哲酸「七分防疫，三分打柯」　陳時中9字回應了
口罩實名制2.0可網購　指揮中心：目前規劃「自行負擔運費」
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利防疫「禁止探監」引4監獄暴動「囚犯一度挾持獄警」！釀1死多傷

美參議員克魯茲「短暫接觸患者」居家隔離中！國務院警告「勿搭郵輪」

美國防止「至尊公主號」疫情擴大！參考日本先例

西洋棋冠軍帶小女友「頭套塑膠袋」慘死！屍體旁堆氣球…疑吸笑氣害命

防疫為重！美國迅速對中國醫療用品「豁免關稅」

川普任命共和黨盟友擔任「白宮幕僚長」　舊任改派北愛爾蘭特使

快訊／墨西哥發生規模5.6地震　邊境另一側「加州聖地牙哥」也有感！

至尊公主號爆「21人確診」！ 川普：乘客最好留船隔離

紐西蘭第4例曾參加千人演唱會「站在搖滾區」！官員：在場者感染風險低

台灣「我OK你先領」運動　青瓦台官員籲韓國民眾效法

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

助日本防疫！唐鳳檢查covid19程式碼「改了1個字」　網友跪：神佛大人

南韓口罩實名制上路首日大亂！　家長代買需驗戶籍謄本…政府網站塞爆

日本今起嚴控中韓入境！首班機僅8名乘客　檢疫後在家待命2週

「我們成了新武漢！」義北大封城衝擊1/4人口　但防疫難樂觀

「法式浪漫」1分鐘防疫宣導片爆紅　法國民眾卻不買單

雪梨男瘋狂咳嗽倒在公車站　路人嚇壞「只顧拍照」不敢靠近救他！

義大利北部封鎖1600萬人「火車航班照營運」引爆質疑論戰！

義大利封城抗疫　奧地利總理：歐洲各國採取激進手段「只是時間問題」

新加坡證實了！歌詩達幸運號明靠港　將啟動健康檢測程序

打開水龍頭流出「氣泡葡萄酒」！義大利酒廠鬧烏龍「住戶High翻裝到爽」

兒童感染新冠肺炎　主要有哪些症狀？

不小心走太快！米克斯「回頭陪阿嬤」過馬路　網融化：最窩心的家人

鍾南山團隊研發「咽拭子採樣機器人」　代替醫護上陣「防檢測中感染」

台東市桂林北路周邊環境工程推動　打造一流休閒娛樂場域

2男衝入房內「捆綁媽媽」搶走1歲兒！　爸苦尋15年終於團圓：想像很多遍了

家裡突然有隻髒兮兮陌生狗！　二哈塞角落「崩潰挖洞」鬧彆扭

關山警鎮守中央山脈隘口　結合林務局及森警隊向山老鼠宣戰！

賓利「首款電動車」預告年中亮相　將掀層峰品牌電車大戰？

評／《蜘蛛人》導演加盟鬼宇宙！重啟咒怨經典鬼洗頭比女鬼橋更嚇人？!

帶毛小孩去吃飯！松江南京美式早午餐　蛋液流下超邪惡

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

台人在菲確診！曾和感染台男接觸

大讚台灣防疫　女記者：反而很怕回英國

即／美華盛頓州又爆1死　日男埃及染疫

解說員機警自我隔離　確診沒感染任何人

美新冠肺炎521例確診21死！

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

義大利又有區首長感染新冠肺炎

搶不到衛生紙！3澳洲女超市開打

古董相冊狂飄詭異臭味　一查竟是人皮製

更多熱門

相關新聞

藍委凍結8成防疫預算　網怒批：專門扯後腿

藍委凍結8成防疫預算　網怒批：專門扯後腿

政府為新冠肺炎疫情影響，編列600億的紓困特別預算振興產業，而國民黨立委翁重鈞9日審查預算時，欲提案凍結特別預算的80％，相當於480億元，引發各界抨擊。

台美國安合作　專家：勿單一押寶

台美國安合作　專家：勿單一押寶

環保署同意餐廳恢復用免洗餐具防疫

環保署同意餐廳恢復用免洗餐具防疫

全聯力挺抗疫前線！請醫護、救護人員免費喝10萬杯咖啡

全聯力挺抗疫前線！請醫護、救護人員免費喝10萬杯咖啡

川普自滿美國抗疫工作協調完美

川普自滿美國抗疫工作協調完美

關鍵字：

北美要聞美國新冠肺炎新冠病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面