美國確診破5百「8州緊急狀態」　川普發推喊：抗疫工作協調完美！

▲ 美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社洛杉磯8日綜合外電報導

美國新冠肺炎確診病例今天飆破500例,包括新增2例死亡,總統川普仍肯定自家政府對疫情的因應做出「完美協調」。

●30州「中鏢」 8州進入緊急狀態

俄勒岡州確診人數增為14人,今天宣布進入緊急狀態,州長布朗(Kate Brown)表示,「動用」關鍵資源的措施將維持至少60天。

路透社報導,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)今天也表示,紐約市確診病例可能在2、3週內從目前的13例增加到100例甚至更多。

白思豪在記者會上表示:「由於社區傳播的因素,(病例增加)速度將變快。到了某個時間點,可能輕易地就會有好幾百例。」

華盛頓州新增2例死亡病例,都與西雅圖附近遭到病毒重創的護理之家有關。

2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情在美國已經擴散到約30州,死亡總數來到21例。根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,目前全美共有8州進入緊急狀態,包括華盛頓州、佛羅里達州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州。

宣布進入緊急狀態的舉措讓各州得以利用自己的緊急資源,包括動員緊急醫護專業儲備志工的機制。

●川普自滿抗疫協調完美 同黨同志不埋單

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!