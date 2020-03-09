館長聽藍委質詢口罩「吐血」　陳超明「自製高科技口罩」曝光

▲國民黨立委陳超明要求政府以抗菌力強的材質製作「高科技口罩套」，結合社區力量全民防疫。（圖／翻攝自立委陳超明臉書）

記者林淑慧／台北報導

國民黨立委陳超明日前質詢衛生福利部長陳時中，提出召集社區發展協會製作口罩解決「口罩之亂」，被網紅「館長」陳之漢指「地上吐了一灘血」，陳超明今（9）日表示，其原意是要以抗菌力強的材質製作「高科技口罩套」，結合社區力量全民防疫。

立法院經濟委員會今天以「針對武漢肺炎對生醫、藥品及健康產業發展」為題，邀請經濟部長沈榮津等首長提出報告，國民黨立委陳超明於質詢時，特別向主席要求時間對外說明，並秀出自製的高科技口罩套釋疑。

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陳超明表示，政府目前防疫優先，除了斥資購置口罩機台提升產能外，也應思考如何提升口罩的防疫功能，協助提供抗菌力強的材質製作「口罩2.0」，再結合社區及民間力量，製作防菌效果更佳的「口罩套」，並非是要民眾在家自製醫療口罩。

他並秀出自製的高科技口罩套，指出其有殺菌防護功能，經過實驗證明可以殺死大腸桿菌、肺炎桿菌等細菌，還能夠清洗50次，具有九成的殺菌功能，他高齡106歲的母親與家人都有親身試驗過，願意提出所有實驗數據與報告供衛福部參考。

經濟部長沈榮津回答表示，經濟部是配合疫情指揮中心，統一徵調及配送經衛福部認證的一般與醫用外科口罩，同時感謝陳超明委員的用心良苦，想到動員社區的力量來做口罩（套），「實在係足感心！」