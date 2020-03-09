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義大利防疫「禁止探監」引4監獄暴動「囚犯一度挾持獄警」！釀1死多傷

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▲義大利,那不勒斯,波焦雷亞萊,Naples Poggioreale,監獄,抗議（圖／路透）

▲家屬無法探監，聚集在那不勒斯波焦雷亞萊（Naples Poggioreale）監獄之外抗議。（圖／路透）

文／中央社羅馬8日綜合外電報導

義大利人權團體今天表示，有關當局為控制新冠肺炎疫情祭出新規定，引發4座監獄囚犯造反，造成一名囚犯身亡，多人受傷。

有關組織表示，位在義大利南部那不勒斯波焦雷亞萊（Naples Poggioreale）、北部摩狄納（Modena）、中部弗羅西諾內（Frosinone）和西北部亞歷山德里亞（Alessandria）的4座監獄都有囚犯造反情事，原因與禁止家屬探監等措施有關。

義大利媒體報導，北部巴多瓦（Padova）和南部的巴利（Bari）、福賈（Foggia）和巴勒摩（Palermo）也出現類似情景。

人權團體Antigone說，摩狄納監獄有一名囚犯身亡，不過相關情況仍待釐清。

聲明說，「我們早已警告監獄內部緊張升高，擔心可能會悲劇收場。有關當局必須採取所有必要措施，充分保障獄友權益，阻止緊張局勢升高，以免再有人死亡。」

在摩狄納，有2名獄警受傷，約有20名人員必須離開監獄。

獄警工會Sappe表示，暴動事件過後，約有80名囚犯必須移監。

▲義大利,那不勒斯,波焦雷亞萊,Naples Poggioreale,監獄,抗議（圖／路透）

▲義大利,那不勒斯,波焦雷亞萊,Naples Poggioreale,監獄,抗議（圖／路透）

▲義大利為了防疫祭出禁止探監措施，引發不滿。圖為那不勒斯波焦雷亞萊監獄外的抗議情況。（圖／路透）

米蘭南方的巴維亞（Pavia）托爾德蓋洛（Torre del Gallo）監獄，據報囚犯一度挾持2名獄警，偷走他們身上的鑰匙，進而釋放其他受刑人。

義大利媒體報導，有消息說獄警遭遇暴力情事，且敵對囚犯幫派之間爆發衝突，但消息仍待證實。

《義大利時報》（La Stampa）報導，這波暴動始於囚犯家屬在外頭示威，抗議新防疫規定不准他們探視親人。

義大利2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例今天暴增1492例、死亡數大增133人，目前全國累計7375例確診、366人不治，是全球疫情第2嚴重的國家，僅次於中國。

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