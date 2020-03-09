卡友注意！信用卡利息小心被銀行超收　金管會抓到3缺失要求退錢

▲金管會去年金檢時發現，少數銀行計收信用卡利息有3大缺失。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布2019年下半年金融機構檢查缺失，發現少數銀行計收信用卡利息有3大缺失，包括信用卡分期付款，當期未足額繳清，銀行卻從「入帳日」開始計算，或是循環利息未依四捨五入法，而以無條件進位法計算等，對於超收信用卡利息的銀行，除了要求改善外，也必須退還多收的利息。

根據金管會金檢報告顯示，部分銀行計收信用卡利息作業有欠妥適，發現有3大缺失，首先是對使用信用卡分期付款服務的客戶，分期帳款逾當期繳款截止日仍未全額清償，計收遲延期間利息的起息日，有以早於「繳款截止日」的「信用卡分期款入帳日次日」起息，導致超收循環利息者。

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舉例來說，花花2月刷了3萬元，使用信用卡分期付款，分了6期、每期付5,000元，不過她在繳款截止日前只繳了2,000元，其餘3,000元未繳清，按照規定，銀行計算循環利息需從繳款截止日開始，但卻有銀行以民眾的入帳日開始算，因此銀行會多收民眾循環利息的錢。

第二，對信用卡客戶循環利息的計收，其中個位數利息未依契約採四捨五入法，而採無條件進位，像是銀行向客戶收取循環利息123.1元，在這種情況下，應收123元，但卻有銀行無條件進位收了124元。

第三，對入帳日與結帳日期間有跨年度的新增消費款，若客戶當期僅繳納部分款項，而未繳足應付總金額者，有對該新增消費款超收入帳日至前一年底的循環利息者。

金管會官員表示，少數銀行違規超收信用卡的循環利息，主要是發卡機構尚未建立信用卡計息的第三方驗證機制，因此應建立由非信用卡部門定期負責辦理驗證機制，請須請會計師查核，證明該系統的公平性，同時也會要求銀行按照檢查意見進行改善，且須退還多收民眾利息的錢。