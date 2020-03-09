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義大利封城抗疫　奧地利總理：歐洲各國採取激進手段「只是時間問題」

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▲奧地利總理庫爾茨認為，歐洲其它各國也將跟義大利一樣採取激進措施。（圖／路透）

記者胡至欣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在歐洲快速蔓延，其中義大利確診病例在一週之內翻了一倍以上，讓義大利政府緊急宣布自8日起封鎖管制倫巴底大區（Lombardia）和其他11個疫情嚴重的省分，影響近1600萬民眾。對此，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）週日（3/8）表示，歐洲各國採取義大利那種激進措施，「只是時間問題」。

根據路透報導，針對奧地利南部鄰國義大利，包括金融首都米蘭在內的北部富裕地區採取封城措施一事，庫爾茨向奧地利廣播集團（ORF）表示，這是試圖遏制疫情迅速增長的新嘗試，而歐洲其他各國採取這種措施，只是時間早晚的問題。

庫爾茨指出，決定何時採取哪些步驟非常重要，目前奧地利的疫情已得到控制，而且採取的措施適當，儘管未必是必須採取的最終步驟，如果有需要，奧地利當然也會關閉學校或停止大型活動，「你必須謹慎考慮何時採取這些措施，因為國民經濟不能在很長時間內處理這些問題」。

而為了加強防疫，奧地利上週已表示，將在與義大利接壤的邊境地區實施為期兩週的「抽樣」健康檢查。庫爾茨說，在義大利邊境的抽查不僅能發現新冠肺炎感染者，還可以減少旅行者的越境流動，從而降低感染風險。

另外，奧地利目前也暫時禁止飛往義大利北部以及伊朗、韓國等其他疫情熱點的航班，而奧地利航空則已暫停飛往中國的航班，直到4月24日。

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