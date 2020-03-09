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觀光股新兵山富旅遊今掛牌　股價上演蜜月行情「疫」起加油

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▲觀光股再添新兵！山富旅遊今（9）日以承銷價12.5元掛牌上櫃，董事長陳國森（圖中）表示，待疫情平息後旅遊需求將回籠，後勢審慎樂觀。（圖／山富旅遊提供）

▲觀光股再添新兵！山富旅遊今（9）日以承銷價12.5元掛牌上櫃，董事長陳國森（圖中）表示，待疫情平息後旅遊需求將回籠，後勢審慎樂觀。（圖／山富旅遊提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光股再添新兵！山富旅遊今（9）日以承銷價12.5元掛牌上櫃，早盤仍上漲來到13.3元，漲幅逾6%，股價上演蜜月行情；展望後市，董事長陳國森表示，公司透過數位化整合，讓開票效能提升數倍，待疫情平息後旅遊需求將回籠，後勢審慎樂觀。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球旅運求，陳國森表示，這段期間雖然減少出團，但近期商務機票需求與遠期旅遊的訂單依舊存在需求；去年公司在非疫區的東歐國家出團量也陸續提升，今年將在國旅多有著墨，希冀透過業務多元發展，降低疫情對公司營運的衝擊。

請繼續往下閱讀...

陳國森說，台灣是一個優質、慢生活的旅遊環境，規劃在地旅遊千萬不要因為距離近而縮短旅遊天期，應該把國外旅遊的概念架構在台灣，例如，到高雄就要安排個五天四夜，到台中四天三夜，其他鄉鎮也要至少三天兩夜，慢慢品味台灣之美。

另外，數位化服務是目前各行各業都需要面對且強化的部分，陳國森指出，山富近一年來透過數位化的整合，讓毛利率從107年度的7.11%提高至108年前三季的8.20%，更讓開票效能提升數倍，有助公司長期發展。

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