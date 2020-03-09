沙俄石油價格大戰開打！油價一天崩跌30%　一次看懂前因後果與後市分析

▲國際油價9日開盤一度狂瀉逾30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來最大跌幅。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

由沙國領導的石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等多個產油國組成OPEC+為期3年的減產協議上周五（6日）以磋商破裂告終，作為回應，沙國大幅削減石油出口價格，引爆石油價格戰。國際油價9日開盤一度狂瀉逾30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來最大跌幅，也引爆國際金融市場超級震撼彈。

OPEC+協定每日共減產210萬桶的減產協議至3月期滿，為因應新冠肺炎疫情蔓延而暴跌的市場需求，沙國建議將現行協議延長至今年底，並於4月至6月間再多減產150萬桶。不過俄羅斯對此提議持反對態度，使該為其3年的減產協議以磋商破裂告終。

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俄國石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）發言人列昂蒂耶（Mikhail Leontiev）表示，俄國認為減產來拉抬油價，將開啟更多美國競爭的大門，使北美頁岩油成為最大獲利者。

「從俄羅斯利益的角度來看，這項（減產）協議毫無意義。」列昂蒂耶表示，「我們將廉價的阿拉伯及俄羅斯石油從自己的市場撤出，為昂貴的美國頁岩油讓道，並保證其生產效率，讓競爭對手的銷量完全取代我們。這是受虐狂吧。」

俄國有更好的體質來維持大量低價石油，但面對俄羅斯的頑固態度，沙國也不願單方面減產。上周末，為報復俄國拒絕減產加入減產行列，沙國大幅降低官訂售油價格。雖然此舉主要是針對俄羅斯，但同樣對俄羅斯的盟友委內瑞拉及沙烏地阿拉伯的敵對伊朗甚至是美國石油公司們造成破壞性的影響。

在OPEC+談判破局後，紐約西德州原油上周五（6日）下跌10.07％至41.28美元，為2016年8月以來的新低；國際基準布蘭特原油下跌9.4％至每桶45.27美元，盤中一度跌至45.18美元，為2017年6月以來的最低價。不過在沙國態度大旋轉並宣布向歐、美、亞洲各地的煉油廠提供大幅折扣後，西德州原油及布蘭特原油於周日晚間暴跌了25％，創下1991年以來的最大跌幅。

▲沙烏地阿拉伯及其他OPEC成員國上一次允許全球增產是在2014年底，當時原油價格暴跌至每桶30美元以下。（圖／路透）

《紐約時報》指出，俄羅斯及沙烏地阿拉伯都採取冒險策略來謀求短期利益。透過與OPEC的結盟，俄羅斯在中東贏得的重要的政治影響力，與沙國及其他波斯灣國家合作，協助支援油價，幫助尼可拉斯馬杜洛（Nicolás Maduro）政府在委內瑞拉得以倖存。不過如今俄羅斯選擇拒絕OPEC的減產協議，也許是希望削弱美國的石油生產商。

對於阿拉伯而言，受到美國石油產量激增的威脅之際，與俄羅斯合作無疑能增強OPEC的影響力。沙烏地阿拉伯國家石油公司前執行副總裁侯賽尼（Sadad al-Husseini）表示，在石油需求暴跌、市場萎縮及價格大幅下滑的情況下，沙國需保障自己的市場地位。他認為，俄羅斯及沙烏地阿拉伯都將「擺脫這一下行週期，成為更強大的參與者。而頁岩油、油砂及其他成本高昂或政治不穩定的生產商都在爭取融資。」

此前，面對美國頁岩油生產商數量不斷增加的情況，沙烏地阿拉伯及其他OPEC成員國上一次允許全球增產是在2014年底，當時原油價格暴跌至每桶30美元以下。2年後，俄國與OPEC達成生產協定，透過協調減產來提高過去3年的價格。不過OPEC的意圖不但適得其反，還因此減少了市佔。

《紐約時報》指出，沙國俄國間長達3年的聯盟破裂可能是暫時的，沙國周末的舉動也可能只是談判對弈的一部分，沙國與俄國仍能再度達成協議。不過，若價格持續崩跌，恐將跌至新低。新月石油公司（Crescent Petroleum）總裁賈法爾（Badr Jafar）表示：「若真正的價格戰開打，石油市場將遭受巨大的衝擊。許多人應為低價環境帶來的經濟和地緣政治衝擊做好準備。」

油價大跌將衝擊世界各地的生產商，特別是委內瑞拉及伊朗，兩國的石油經濟受到美國制裁的壓力，出口收入已大幅降低，油價進一步下跌將使其支付重要服務和安全性的能力緊繃。此外，由於環境問題和成本問題，加拿大油砂（Oil sands）的發展已經延遲，價格戰將使其進一步受創。而依賴石油的發展中國家，如奈及利亞、安哥拉及巴西的成長可能因此放緩。

至於沙烏地阿拉伯本身則同樣受到衝擊。沙國國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）周日股價暴跌逾9%。

沙國是世界最大的石油出口國，日產量約為970萬桶，仍低於每日1200萬桶的最大產能，沙國官員在降低油價的同時也準備提高產量，以彌補因價格下跌而造成的收入損失。不過增產石油是否有幫助是另一個問題，據分析人士說法，石油產量增加，需求可能進一步下滑，加速價格暴跌。