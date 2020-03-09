國光生技2月營收459萬元　積極加速新冠肺炎疫苗開發

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（9）日公告2月自結餘營收為459萬元，月減98.7%，年減78.7%，主要是受到第二條無菌針劑充填線的建置目前進行到廠房設施的施工，使得原有第一條充填產線的使用因此受到限制；累計今年前2月自結營收為3.61億元，較去年同期營收0.34億元，成長幅度為935%。

國光生技表示，2月營收459萬元，較去年同期減少78.7%，主要原因為第二條無菌針劑充填線的建置目前進行到廠房設施的施工，使得原有第一條充填產線的使用因此受到限制，今年的產品生產排程也配合工程而調整。

請繼續往下閱讀...

國光生技指出，原本第一條充填線產能在第一季後將會恢復正常，待2021年第3季第二條無菌針劑充填線完工後，同時在兩條充填線配合之下，充填總產能可望提高數倍，預計將可充份供應未來國內外的訂單需求。

國光生技說明，日前WHO宣布今年北半球流感疫苗病毒株後，已立即開始季節流感疫苗的原液生產，以供今年的流感防疫需求，同時國光今年將進行六個月至三歲以下幼童四價流感疫苗的臨床試驗，以提供全年齡層人口最完整的流感保護。

國光生技補充，因應當前新冠肺炎（COVID-19）疫情，國光在今年一月初即已成立專案小組，投入疫苗開發研究，並在日前與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，以及動物模式建立等，雙方聯手可望讓新疫苗的開發更為順利，期望為全國人民防疫再添利器。

展望2020全年，法人預估，假設國光生技2020年度的台灣公費及外銷流感疫苗訂單如同預期且當年度出貨完畢，再加上2019年台灣公費流感疫苗遞延至今年第一季交貨的營收，以及Protein Sciences/Sanofi與天道充填訂單的效應下，預估國光生技今年在營收及獲利上將雙雙持續成長。