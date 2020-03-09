六福客棧改建題材發酵　五月底前推「住宿買一送一」吸客

▲六福集團「起家厝」六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，將於今年五月底熄燈。（圖／六福集團提供）

記者林淑慧／台北報導

六福集團「起家厝」要改建了！六福表示，六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，將於今年五月底熄燈，法人表示，以目前商辦、住宅市場評估，總價值最保守估計都有60億元，若定位、品牌、建材設計升級，且市況持續加熱，總價值可望突破70億元，挹注集團營運可期。

為感謝老客戶，六福集團今天宣佈，將營業至三月底的金鳳廳，推出499元港點吃到飽，住宿也推出買一送一住房專案至5月31日止，希望舊雨新知能一起回味客棧經典。

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▲六福客棧旗下金鳳廳即日起至三月底推出499元港點吃到飽，感謝老客戶長年支持。（圖／六福集團提供）

六福旅遊集團旗下六福客棧屹立於南京松江商圈48年，開啟四平商圈的繁華史，開幕至今共48年，六福客棧見證台灣退出聯合國、台灣經濟起飛等近代史，每年服務十多萬住宿客人，2019年平均住房率達77.23%，營運表現穩定。

六福集團表示，六福客棧於2019年3月初遞件申請危老重建計畫，於同年5月9日取得台北市政府核准通過，基地面積約380坪，全案獲得容積獎勵額度包括建築基地1.15倍的原建築容積，再加上10％的時程容積獎勵，未來興建規模總樓地板面積6000坪以上，將打造為20層樓以上的商用大樓，為歷史悠久的南京松江商圈注入全新量能。

展望後市，六福表示，未來客棧相關人力也將優先轉往六福物業體系，將發揮優勢，主攻住宅高端清潔與特殊材質保養，同時持續尋覓新點開設館外餐廳，以延續近半世紀的經典美味。

針對現有員工安排，六福表示，將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任、如未能調任者則轉介其他飯店任職，或以符合勞基法資遣方式等進行規劃，細節最晚會在四月公布。