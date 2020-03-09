無畏疫情！鴻海瞄準三大未來產業　 祭百萬年薪啟動線上徵才

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（9）日宣布啟動2020年校園徵才，首次以線上方式搶先起跑，瞄準電動車 (EV)、數位健康(Digital Health)、機器人(Robotics)三大未來產業，祭百萬年薪爭取人才，更提供創下台灣企業先例的「0 到 6 歲公司養」，讓員工未來家庭規劃無後顧之憂。

鴻海表示，因應新冠肺炎疫情，為不影響同學職涯規劃，瞄準應屆畢業生求職需求，鴻海今年搶先以線上徵才方式起跑，透過校園發送QR Code線上填寫簡歷，還可參加即日起至4月30日舉辦的抽獎活動，預計將抽出兩部任天堂Switch Lite，等於投簡歷的同時還可獲得抽獎機會。



鴻海指出，董事長劉揚偉已揭櫫集團三大未來產業方向，同時強化投資三大關鍵核心技術:人工智慧(AI)、半導體(Semiconductor)、下世代行動通訊技術，因此今年徵才對象鎖定這三大產業以及三大核 心技術所需的專業領域人才，另外像是數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、 自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。



鴻海說明，公司在健康與福利方面同時有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪4.5萬元以上、碩士畢業生起薪5.2萬元以上、博士畢業生起薪6萬元以上，並提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。

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鴻海補充，員工生活健康方面，全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁的食安嚴格把關，同時透過個人穿戴式裝置、廠區健康ATM及H2U健康銀行、H2U LiFE 網路平台，建構一套健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位地照護同仁的身心健康。

針對員工眷屬方面，鴻海表示，透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，今年初宣布，鴻海法人旗下員工將從0到3歲的育兒獎勵金，加碼擴大到6歲，只要符合條件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到 1.5 萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長到7歲為止。

此外，鴻海強調，集團也辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。