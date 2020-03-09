又有亞裔受害！　48歲男紐約街頭遭「口罩男」狂捅13刀命危

▲紐約地鐵開始有民眾戴起口罩。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國外許多地方近來出現「排華現象」，美國紐約布魯克林7日傳出，一名48歲亞裔男子走在街頭，突然遭1名戴口罩的男子狂捅10幾刀，目前仍在醫院接受治療性命垂危。

警方表示，48歲李姓男子(Li Qianyang) 7日晚間7時11分左右，走在第八大道(8th Avenue)上時，突然遭一名陌生男子持刀砍傷背部、頭部、手臂、胸部等處，一共身中13刀。從影片中可看到，李男受攻擊後，雖然試圖反抗最後仍倒在血泊中，兇嫌則立即逃離現場。一名目睹案發現場的魚販則告訴《紐約郵報》，「一個人在追另外一個人，後來追上了他，刺了他很多刀，我很意外他竟然活了下來。」

李男後來被送到附近醫院， 7日晚間緊急接受手術，目前留院治療中，情況仍十分危險，一名消息人士透露，兇嫌的刀插入受害人心臟。至於事發原因，起初警方消息人士表示，由於2人都戴著口罩，他們認為案情可能與新冠病毒所引起的恐懼有關，不過有官員後來澄清，「此案件與新冠病毒絕對沒有關係。」詳細案情目前仍在調查。

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