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疫情衝擊內需產業營收衰退上看三成　經長：裁員減薪企業不得申請紓困

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▲經濟部表示，政府規劃600億紓困與振興方案，如果企業裁員減薪將不得申請紓困。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，政府規劃600億紓困與振興方案，如果企業裁員減薪將不得申請紓困。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我內需產業，經濟部長沈榮津今（9）日表示，業者預估三至四月疫情衝擊最嚴重，餐飲業營收至少衰退三成，政府規劃600億紓困與振興方案，如果企業裁員減薪將不得申請紓困。

經濟部表示，自去年12月中國大陸爆發嚴重新冠肺炎疫情以來，目前疫情已遍及70多個國家及地區，除衝擊中國大陸經濟以外，也對全球產業鏈產生干擾，使全球經濟成長面臨下修壓力。

請繼續往下閱讀...

為協助企業因應本次疫情所造成之停工、供應鏈斷鏈、資金周轉等問題，經濟部提出「短期紓困、中期振興、長期布局」之相關措施，所需經費並已納入600億元特別預算中編列。

針對產業振興做法，為鼓勵受衝擊企業持續投入創新研發，引導留用研發人員，經濟部針對傳統產業、中小企業、中堅企業及大企業等不同企業類別，在現有研發補助方案的基礎上，編列特別預算加碼補助，以擴大輔導家數或增加補助金額。

另外，為協助企業減輕振興轉型之資金負擔，經濟部也將補貼振興貸款利息及充實貸款所需信用保證基金額度。

針對受衝擊企業之員工，開設升級轉型專班，結合產業公協會、法人開設產業所需之智慧製造與數位轉型等在職免費培訓課程，鼓勵企業讓員工利用多餘工時進修，以人力培訓取代減班休息，同時提供津貼鼓勵在職員工利用多餘工時進修，除提升員工職能外，並可穩定就業。

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