網拍出清10年前庫存口罩！2千枚一組「價飆台幣5萬」　日本議員挨轟道歉

▲日本許多民眾上街時戴口罩。（圖／路透）

文／中央社東京9日綜合外電報導

日本因武漢肺炎疫情延燒，口罩一罩難求，但日本53歲無黨籍靜岡縣議員諸田洋之，過去一個月卻在網拍出清「庫存」口罩，一組2000枚甚至賣到17萬日圓遭批，讓諸田今天出面致歉。

諸田的行為在推特上引發不少日本網友批評，有人直言是「靜岡之恥」，應該請辭議員；有人看到諸田握拳的宣傳照說，那拳頭應該打在自己臉上；也有靜岡網友說，「為同為縣民感到可恥」。

日本產經新聞報導，諸田洋之在拍賣網站高額販售大量口罩，他今天在記者會上鞠躬說，對造成各界不快由衷表達歉意。

諸田將辭去所經營公司的董事職務，但不會辭去議員。諸田是燒津市選出的議員，目前當選2屆。

根據諸田的說明，他從一月下旬開始以一組2000枚口罩的方式在拍賣網站上架，總共結標89次，每次結標金額大約落在3萬日圓（約新台幣8800元）到17萬日圓（約新台幣5萬元）不等，拍賣所得約888萬日圓。

諸田說，這批口罩與他經營貿易公司業務相關，是在大約10年前進貨的庫存品，並非是這波武漢肺炎疫情延燒後所採購。

他說，在網拍上架這批口罩主要是清掉公司庫存，並非以個人名義販售；不過，上架商品並非使用公司帳號，而是用他自己的帳號，「的確不適當」。

日本每日新聞報導，諸田說，這批口罩是2009年H1N1新型流感爆發時採購，但因為沒用完造成大量庫存。本來他在自己公司網站上，將原價一枚15日圓的口罩用6日圓出售，但因為武漢肺炎疫情延燒，一月下旬時甚至有單日訂單超過1000件的情況。

他說，公司員工只有3人，處理不了這麼多訂單，所以想說在網拍用一日圓起標，讓市場決定結標金額。

諸田也澄清，自己是清庫存，不是轉賣，拍賣所得金額也將跟縣政府等單位商議，將用於防疫相關對策使用；過去也曾捐過部分庫存口罩給大阪府看護學校等。