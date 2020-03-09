台灣收藏家平均一出手逾8500萬　瑞銀調查：千禧世代占近一半

▲調查指出，台灣收藏家所購買的單件藝術品，價格近280萬美元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀（UBS）最新發布「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」，2019年來自台灣的收藏家為單件藝術品支付的平均價格最高，近280萬美元（約新台幣8,502萬元），其中近一半屬於千禧世代。

瑞銀發布「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」，是由文化經濟學家Clare McAndrew撰寫，整合瑞銀集團的研究成果。針對美國、英國、法國、德國、新加坡、香港、台灣共7大市場的高淨值收藏家進行調查。

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調查發現，2019年藝術市場總銷售額估計達641億美元，較2018年下跌5%，主要為高端產品市場縮小，回到略高於2017年水平。反過來說，全球銷售量達10年來最高點，按年增長2%預估來看，交易額達4,050萬，而前3大藝術品市場分別為美國、英國及中國大陸。

另觀察台灣高淨值富裕人士，調查指出，台灣收藏家支出超過1,000萬美元，比例為最高，占了17%，超越所有國家/地區的平均為12%；平均而言，來自台灣的收藏家為單件藝術品支付的價格也最高，近280萬美元。

在接受調查的台灣收藏家中，47%的人屬於千禧世代。此外，藝術博覽會是非常重要的購買管道，98%收藏家透過藝術博覽會購買，台灣線上平台使用率則是所有市場最低之一，但台灣收藏家透過線上購買藝術品的平均價格最高，受訪的台灣收藏家中有一半曾在線上購買5萬美元以上的作品，而美國和英國等成熟市場中，該比例則不到3分之1。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，台灣藝術市場在全球正處於新興階段，收藏家的購買力最為集中，且購買金額超過1,000萬美元以上，且從調查的所有台灣收藏家中，近一半是屬於千禧世代。他期望該調查報告能成為藝術愛好者進一步了解最新藝術市場趨勢的另一項有用工具。