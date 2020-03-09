最有錢／美股跌不停？債劵基金避險保本又可打敗定存

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隨著新冠肺炎的疫情不斷升溫，美股猶如坐雲霄飛車般上上下下，這時到底該危機入市找買點？或是資金重新配置，改買債劵基金避險去？3月9日的《雲端最有錢》邀請到萬寶投顧總編輯莊正賢、複利精算達人怪老子、基金專家馮志源，一起給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

新冠肺炎疫情在美國的確診及死亡病例呈現增加趨勢，加州、佛州、及華盛頓州皆宣佈進入緊急狀態，導致市場不安情緒升溫，並在擔憂疫情將會對於美國經濟造成嚴重的衝擊下，美股猶如坐雲霄飛車一般在漲跌中上上下下，真的一日天堂一日地獄。連沒有預期會那麼早降息的FED也破天荒提早降息，但卻像是提油救火般，反而造成投資人恐慌，本來止跌的美股又跌了。

而台股方面隨著最近各家公司營收相繼出爐，也是另一個觀察好標的的好時機，如何從營收財報中挑選潛力股逢低買進？或是趁機擺脫趴趴熊踩雷股？複利精算達人怪老子要帶大家看懂財報選好股，跟著達人獲利翻倍賺。不過不想被疫情浮沉在股海的人也可以選擇不錯的債劵或基金避險去。但琳瑯滿目的債劵基金該怎麼選才能在這個疫情亂世不受影響穩穩賺不但保本還能打敗定存，投資報酬率還能高過10%？而主動型基金和現在超夯的被動型基金，到底該買哪一種？哪一種人適合主動型基金呢？更多精采內容請鎖定3月9日的《雲端最有錢》！