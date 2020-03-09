避險資金瘋狂湧入！歐元匯價創9個月新高　換新台幣5萬元損失2千6百元

▲ 歐元匯率因避險需求走高。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

市場波動持續，讓避險資產需求大幅增加，除了日圓之外，歐元也成為資金避風港。看到台銀今（9）日上午牌告的外幣現金賣出匯價，歐元匯價來到34.81元，創下9個月以來新高！

Fxstreet報導指出，由於對新冠病毒(COVID-19)的擔憂，加上石油的拋售，增強了市場已經普遍存在的避險基調。抗風險環境可能會持續存在，從而使歐元保持更好的出價，確立了自己的避險貨幣地位。

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據《紐約時報》報導，沙烏地阿拉伯在周末大幅削減了出口石油價格，是針對俄羅斯拒絕減產的因應，也意味石油價格戰的開始。另一方面，新冠病毒持續以更快的速度傳播到中國大陸境外，特別是在義大利和韓國等國家，而《華盛頓郵報》報導指出，一些白宮官員甚至擔心，美國確診病例的數量會在未來48小時內增加一倍甚至更多，讓美元走弱。

根據彭博即時匯率，目前美元兌歐元匯率來到1.1388美元兌1歐元，創下去年6月24日（1.1399美元兌1歐元）、9個月以來新高。

看到台銀牌告的外幣現金賣出匯價，歐元匯價來到34.81元，是去年9月16日（匯價同為34.81）以來新高。

若民眾想換新台幣5萬元，今天只能換到1436歐元；但若是以2月17日的低點價位33.05元來計算，當時可以換到1513歐元，等於如今少換到了77歐元，換算下來足足損失新台幣2,680元。