北韓近萬人隔離！駐平壤外交官搭機撤離抵海參崴　多間大使館關閉

▲平壤國際機場9日出現排隊旅客,準備飛往俄羅斯海參崴。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

北韓官方迄今仍維持「零確診」的紀錄,但接受隔離觀察的人數約莫來到1萬人左右,其中40%因沒有出現症狀解除隔離狀態。外媒指出,平壤國際機場今(9)出現戴著口罩的旅客,多達數十名外交官飛往俄羅斯海參崴,北韓境內多間大使館接連關閉。

韓聯社引述北韓媒體報導,北韓祭出的隔離措施相當嚴格,人數如今已將近萬人,分別是平安南道的2420人、平安北道的3000人、江原道的1500人及慈江道的2630人,其中40%的人已解除隔離狀態。根據北韓2月中旬的規定,高危險族群的隔離期延至30天,使得可能接觸過外籍人士的人迄今歷經為期40多天的隔離觀察。

根據《勞動新聞》(Rodong Sinmun)今報導,政府現正依據有關規定解除隔離措施,對象包含平壤的外籍人士、公務員、翻譯人員、司機等。平壤國際機場9日上午就出現數十名排隊的旅客,其中許多人戴著口罩,身穿白色防護服的北韓衛生工作人員在旁進行發燒檢測。

衛報指出,一架載著數十名外交官員及其他外籍人士的專機9日已經飛抵俄羅斯東部的海參崴(Vladivostok),但現階段不清楚機上的確切人數。英國駐北韓大使克魯克斯(Colin Crooks)稍早透過推特表示,德國及法國駐北韓大使館現已暫時關閉,目前英國大使館仍舊維持營運狀態,「但今早與同事們的道別令人感到難過。」

Sad to say farewell this morning to colleagues from German Embassy and French Office #NorthKorea which are closing temporarily. #BritishEmbassy remains open. #àbientôt #bisbald in #Pyongyang #DPRK pic.twitter.com/bHWPFixiiI