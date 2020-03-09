智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

▲智利「第三日報」（La Tercera）報導台灣防疫動員迅速。（圖／翻攝自La Tercera）

文／中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯8日專電

智利武漢肺炎至今確診10例，大報「第三日報」報導台灣防疫措施，包括對患者進行傳染風險分類，提供及時示警，幫助診斷辨識病例等，力圖成為抗疫典範。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）2月底在拉丁美洲蔓延，已有10國出現確診病例，智利截至8日為止，傳出10例確診。智利「第三日報」（La Tercera）6日報導，2300萬居民的台灣有40萬人在中國工作，緊鄰中國大陸且有密集航班往來，原本認為會成為第二嚴重的疫情災區，但疫情爆發後，台灣動員迅速，查明並控制確診感染病例，政府也重新分配資源以保障民眾健康。

第三日報引用「美國醫學會期刊」（JAMA）報導，台灣把全民健康保險資料庫數據與入出境資料整合起來，進行資料分析。根據患者的旅遊史和臨床症狀，可及時示警，幫助醫護人員診斷、辨識病例。

台灣也使用新科技防疫，例如QR code掃描，根據旅客過去兩週的旅遊史和症狀，進行感染風險分類。若屬高風險患者要接受居家隔離，並透過電話追蹤，確保他們待在家裡。

此外，台灣透過尋找急性呼吸道症狀、且經流行性感冒檢測呈陰性反應的患者，進行第二次採檢，改善病例的診斷。政府使用一支專用電話，方便民眾通報他們或他人的可疑症狀。

第三日報報導也提到亞洲各國防疫措施，如北韓採取最激烈的措施，包括暫停火車和國際航班，隔離境內的數百名外國人，透過廣播設備傳播訊息，在官方媒體上宣傳，要求嚴格服從政府的命令。

中國則是依國家主席習近平的呼籲，實施科技抗疫，包括消毒機器人、智能頭盔，使用具紅外線熱影像儀的無人機和臉部識別軟體來監測。