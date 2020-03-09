影／油價重挫　台塑四寶可以低接嗎？

記者陳心怡／台北報導

OPEC+聯盟解體引發全球原油生產大國爆發全面價格戰，國際油價今天一開盤就爆跌30%，同時引發美股期貨的拋售浪潮，在此之際，是否可以逢低買進和原油相關的台灣塑化產業，也就是台塑四寶呢？財經作家游庭皓就提出許多層面的分析。

游庭皓表示，台塑四寶是許多存股族的最愛，因為配息多且產業獨佔性強，不過一項致命缺點就是容易受國際油價波動所產生影響，因此油價和台塑股往往呈現高度聯動相關性。投資人想趁這個機會分批買入布局，從原油角度來看是可以的，不過還是得看看台塑、台化、南亞和台塑化這四間公司的整體基本面是否優質。

游庭皓提到，以台化（1326）為例，2014年的EPS才0.95元，現在是8.36元，在這十年全球股市沒遇到金融危機的情況下，居然能差快9倍，因此台塑四寶其實不是特別適合存股族，而是拿來做一個中長期波段的投資，在油價低迷時買進，在油價升高、景氣回升時賣出。

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此外，台塑四寶的現金股利發放率和填息率也是投資人該好好留意的，游庭皓指出，從歷史資料來看，台塑四寶的現金股利發放率和EPS及現金股利一樣，油價跌的時候，它願意發放的現金股利的比率反而變小，也就是說當全球油價跌，獲利衰退的時候，塑化產業無法再發放那麼多股利沒錯，但它連願意給出的比例都縮小了。

因此台塑四寶到底值不值得買，游庭皓表示，就長期投資存股族角度來看，非常不建議，因為它的填息效果其實很不連貫，加上股價波動高，但如果對於油價和總體經濟有研究，那麼塑化類股是很好投資原油現貨的方式，尤其最近短期油價的下挫，很有可能在第三季中國大陸景氣復甦前就會有反應。