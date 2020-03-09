義大利北部封鎖1600萬人「火車航班照營運」引爆質疑論戰！

▲義大利疫情擴散，當局宣布封鎖北部。圖為米蘭的地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於8日凌晨宣布，將限制倫巴底（Lombardy）等北部省份大約1600萬居民出入，除非有緊急醫療或工作狀況，否則無法隨意通行，僅部分交通運輸正常運作，以利防疫。但國內火車仍持續從北往南行駛，米蘭飛往歐洲各國的航班一開始也如常營運，義大利航空（Alitalia）稍晚才宣布停飛部分班次。此舉引發國內外批評與質疑，有人疑惑民主國家如何有效「封城」，也有人懷疑這項措施對於遏止疫情是否能有成效。

義大利8日宣布，限制倫巴底、米蘭周邊以及東海岸、多達1600萬人的出入，除非有緊急醫療或工作狀況，才可破例通行。孔蒂也表示，部分交通運輸將會持續營運。

▲義大利各政府部門陸續解釋封鎖詳細規定，但仍引發困惑。圖為米蘭一名女子戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）



外交部下午指出，民眾如果有「獲證實的工作因素」，仍可以進出封鎖區域，但最好攜帶相關文件，以免遇上警方巡邏。內政部稍晚解釋，人們必須持有認證文件、填寫當局提供的表格以後，才可以獲准出入，當局也會在高速公路與其他主要道路上檢查，火車站乘客必須接受體溫檢測，違反行動限制者將面臨最高3個月有期徒刑。

《華盛頓郵報》指出，雖然義大利政府祭出禁令，但在法律生效前、後幾個小時，人群仍持續從米蘭、威尼斯等北部城市搭乘火車與飛機，前往南方或者歐洲各地。義大利航空8日稍晚才宣布暫停米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）航班，規模較小利納特機場（Linate Airport）則維持營運，這項措施將維持到4月3日。

▲義大利宣布封鎖北部城市，遭到外界質疑，引發國民困惑。（圖／達志影像／美聯社）



報導中提到，義大利實施「封鎖」政策，是疫情爆發以來，第一個採取如此重大防疫措施的民主國家，此舉將嚴重影響公民日常生活與自由，也考驗歐盟國開放邊境的精神，但羅馬當局顯然無意實施如中國般嚴格的封鎖，不但民眾感到困惑，外界也質疑具體措施如何執行，或者是否真能有效遏止疫情。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）於8日表示，歐盟因《申根公約》允許成員國公民自由跨越邊境，因此無法採取行動，義大利政府必須「禁止所有公民前往歐洲旅行」。但奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）認為，義國努力處理禁令的情況，其他歐洲國家遲早也會面臨，「這也將發生在其他歐洲國家，關鍵性的問題是何時實施。」

▲義大利羅馬工作人員消毒街道。（圖／達志影像／美聯社）



水都威尼斯所在的威內托州（Veneto）首長則要求孔蒂解除限制，因為政策實施以前並未經過足夠的「對話」。州長扎亞（Luca Zaia）說，「我們都知道法律無法太精確，但如此重要的一條法令應該消除一些我們想要澄清、處理的疑慮。」

歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）副主任德梅茲（Maria Demertzis）認為，比起境內管制，邊境與機場設施將可更容易監測義大利公民的國際旅遊行動。但是，如果只想要限制義大利人的流動，認為這就可以遏止疫情擴散，是一個「短視」的想法。

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