馬紹爾禁旅客入境14天　日韓等10國或城市列禁航名單

▲蔡英文曾到訪馬紹爾群島。（圖／記者陶本和攝）

實習記者符芳萱／綜合報導

我國太平洋邦交國馬紹爾群島（Marshall Islands）採取激進手段，禁止所有航空公司的旅客入境14天，以預防新冠肺炎（Covid-19）入侵。禁止入境國家名單包括，中國、澳門、香港、南韓、日本、意大利、伊朗、法國、西班牙等10個國家和城市，其中不包含運送食物和物資。同時，也下令禁止郵輪和遊艇停靠港口。

馬紹爾群島國家災難委員會和內閣會議，發佈最新旅行諮詢，對即將入境的國際旅客實施全面禁止入境，直到3月22日。

▲台灣太平洋邦交國馬紹爾群島（Marshall Islands）。（圖／pixabay）

衛生部長尼丹塔爾（Jack Niedenthal）表示，「我們需要更多時間進行準備」，實施航空禁令是為了能夠讓政府爭取時間，在疫情爆發之際，有時間建立隔離設施，也讓醫護人員做好準備工作。

尼丹塔爾說， 夏威夷州立實驗室的結果已發佈，並未發現導致新冠肺炎的病毒，馬紹爾群島共和國截至目前確診新冠肺炎的病例為零。

新冠肺炎的症狀與其他呼吸道疾病（包括感冒和流感）極為相似，衛生部將預計隨著時間識別出更多需要確診的患者。他表明，不應驚動大眾，因為政府將會對全球疫情採取高度警惕和預防措施。