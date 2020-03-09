　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

讚台灣防疫「陳時中部長每天開記者會」讓人安心　女記者：反而很怕回英國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者張榮恩攝）

▲英國女記者稱讚，陳時中部長每天開記者會等行為，讓她對疫情多了一份安心。（圖／記者張榮恩攝）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，台灣防疫工作表現再度獲得國際讚賞，英國《衛報》一名女記者近來在報導中表示，原本對於自己要來到「疫區」深感不安，然而台灣嚴謹又確實的防疫措施卻讓她大為改觀、充滿了安心感，反而現在要回到英國還比較讓她擔心。

《衛報》女記者惠特菲爾德(Kathryn Whitfield) 7日發表文章大讚台灣防疫工作，名為「台北似乎掌控了疫情，現在我比較擔心回英國」(Taipei seems to have the virus in hand. Now I worry about returning to the UK)的文章中，她表示，一周前她搭乘班機前往台灣探親，由於2003年SARS疫情的影響，導致出發前十分擔心自己即將前往「疫區」。

惠特菲爾德一上飛機發現，果然許多人和她有著一樣想法，班機上乘客寥寥無幾，但是每個機組人員都戴著口罩，乘客們還會收到一份問券，上面必須詳細填寫自己近來是否曾前往中國、伊朗、義大利等地區，以及是否有咳嗽、發燒等症狀，還宣導所有旅客抵達台灣後最好隨時戴上口罩。

惠特菲爾德抵達台灣時，海關人員不但掃描指紋也檢查額溫，還有機場人員向她噴灑了酒精，而巴士上每個人也都載著口罩，由於她事前沒有準備，司機雖然讓她上車，但不忘提醒她之後要戴口罩。

惠特菲爾德形容，在她眼中，壟罩在疫情之下的台北彷彿成了空城，不但101大樓的觀景台上人煙稀少，逛街人潮也不多，捷運上每個人都戴著口罩，就連計程車的螢幕上也都在播放著疫情訊息，這樣的景象雖然一度讓她不習慣，然而久了以後卻逐漸讓她感覺安心，一切歸功於台灣政府防疫工作的快速確實。

惠特菲爾德指出，台灣政府根據過往處理SARS的經驗，在世界衛生組織正式宣布應該要採取行動前，就迅速採取了防疫行動，他們最早隔離來自中國以及其他受到疫情影響的航班，後來甚至進一步禁飛，政府除了免費提供疫情相關資訊，衛福部長陳時中更是親力親為每天召開記者會，台灣的街頭也到處都有張貼教導民眾如何防疫的宣導海報。

在台灣的假期一周過去後，台灣的確診案例為45例，然而其中15例已經康復，而英國的確診案例卻增加至206例，其中2人死亡，種種狀況讓惠特菲爾德坦言，「現在我反而比較擔心，回家後會有什麼樣的狀況在等著我。」

▼英國目前確診人數已達到273人，其中3人死亡。（圖／路透社）

▲▼新冠肺炎／英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
口罩實名制2.0拍板！網路購買、超商取貨　今做壓力測試
不爽他沒稱新冠肺炎…陸網美爆粗口「你斷網嗎」！　鍾明軒對槓開
翻開4年前多益　試題神預言曝「武漢慘況」！網驚：抓到時空旅人
讚台防疫「陳時中每天開記者會」讓人安心　英女記者：反而很怕回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

至尊公主號將靠港！美乘客分送4軍營隔離14天　加拿大安排包機撤僑

為搶衛生紙豁出去了！　她超市亮刀對峙搶衛生紙男...6警到場制伏

眾議院「415：0」通過台北法案　裴洛西：美國與台灣站在一起！

每天辛苦賣冰養全家　爸累到「趴機車休息」竟然就這樣死了

不斷更新／新潟新增2例「托兒所員工確診」！法國禁止1000↑人集會

又有亞裔受害！　48歲男紐約街頭遭「口罩男」狂捅13刀命危

已9人受血！南韓爆6新冠肺炎患者「確診前捐血」　剩餘血液急作廢

網拍出清10年前庫存口罩！2千枚一組「價飆台幣5萬」　日本議員挨轟道歉

發燒咳嗽回家隔離！　瑞士不再檢測「輕症患者」減輕醫院壓力

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

不斷更新／新潟新增2例「托兒所員工確診」！法國禁止1000↑人集會

又有亞裔受害！　48歲男紐約街頭遭「口罩男」狂捅13刀命危

已9人受血！南韓爆6新冠肺炎患者「確診前捐血」　剩餘血液急作廢

網拍出清10年前庫存口罩！2千枚一組「價飆台幣5萬」　日本議員挨轟道歉

發燒咳嗽回家隔離！　瑞士不再檢測「輕症患者」減輕醫院壓力

讚台灣防疫「陳時中部長每天開記者會」讓人安心　女記者：反而很怕回英國

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

日幼園女師「生病堅持上班」確診！感染途徑尚待確認　已有3孩童感冒

至尊公主號將靠港！美乘客分送4軍營隔離14天　加拿大安排包機撤僑

美參議員克魯茲「短暫接觸患者」居家隔離中！國務院警告「勿搭郵輪」

奧迪A3 Sportback開始上線生產　豪華科技掀背都由這間工廠負責

居家隔離太久！陸民政局離婚預約天天爆滿　一天最高辦理14對

民國35年履歷出土！他曝光「阿祖超狂學歷」秒自卑...92歲騎車環島還上報

土庫順天宮停辦百年傳統遶境　經費捐學校購耳溫槍

江啟臣接國民黨主席後的難題　30年資深黨工曝：募款和論述

玻璃球帳篷裡觀星！中壢新開幕夢幻餐酒館　小清新野餐區超療癒

不斷更新／新潟新增2例「托兒所員工確診」！法國禁止1000↑人集會

口罩2.0拍板：網路購買、超商取貨　今做壓力測試...物流系統變更還需1週

憂觀光客成防疫破口！林佳龍提議：外國人「入境送7片口罩」

李文亮同事又一人染病逝！武漢中心醫院4醫殉職「3人都是眼科」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

台人在菲確診！曾和感染台男接觸

法國禁1000↑人集會　哥斯大黎加增至9例

解說員機警自我隔離　確診沒感染任何人

大讚台灣防疫　女記者：反而很怕回英國

美新冠肺炎521例確診21死！

義大利又有區首長感染新冠肺炎

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

搶不到衛生紙！3澳洲女超市開打

僅4周大！南韓出現最年少感染者

更多熱門

相關新聞

網拍出清庫存口罩挨轟　日議員道歉

網拍出清庫存口罩挨轟　日議員道歉

日本因武漢肺炎疫情延燒，口罩一罩難求，但日本53歲無黨籍靜岡縣議員諸田洋之，過去一個月卻在網拍出清「庫存」口罩，一組2000枚甚至賣到17萬日圓遭批，讓諸田今天出面致歉。

疫情衝擊內需產業　經部：裁員減薪企業不得申請紓困

疫情衝擊內需產業　經部：裁員減薪企業不得申請紓困

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

林佳龍親拍短片　示範咳嗽禮節

林佳龍親拍短片　示範咳嗽禮節

738萬獎金全捐武漢　大陸國乒結束44天海外「流浪」訓練

738萬獎金全捐武漢　大陸國乒結束44天海外「流浪」訓練

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19Kathryn Whitfield英國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

周杰倫海邊牽手拍全家福！

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面