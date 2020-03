彩券扔桌上一個月「爽中2202萬元」　他傻眼狂驗5次才領獎！

▲男子亂丟彩券,差點因此錯過大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)一名男子買了彩券後卻隨意扔在桌上,直到1個月後才突然發現中大獎,那張差點被丟掉的彩券‧價值竟然高達加元100萬元(約台幣2202萬元),嚇得他趕緊前去領獎。

居住在雷吉納市(Regina)的男子尼胡斯(Bradley Nyhus)5日領獎時表示,這張彩券他於1月底在拉德維爾(Radville)一間商店購買後,便隨手丟在家中桌上,直到近日才想起來自己應該兌獎看看,「它就在我的桌子上躺了3至4個星期,也許還更久,直到某次我為了準備約會要去洗車和加油時,突然發現它還在哪裡。」

沒中過獎的尼胡斯抱著姑且一試的心態,掃描了彩券條碼對獎,才發現自己就是幸運得主,「我先看到了1,然後後面有好多個0,我一開始還以為那是系統錯誤的代碼」,為了慎重起見又找了2名票務檢查員幫忙,一共檢查了5次才終於相信自己中獎。

抱得大獎的尼胡斯,計畫將獎金用來償還3個女兒的學貸,如果還有餘額的話,可能會用來投資或是考慮退休,他表示,「我每次都會和購票小姐開玩笑說,『拜託讓我贏一次』,如今我真的中獎了。」

Saskatchewan’s newest millionaire Bradley Nyhus accepting $1,000,000 from Sask Lotteries. Says he had the ticket for a month before realizing it was a winner. #yqr pic.twitter.com/kcmavFTKtx