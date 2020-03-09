東捷資訊2月營收年增21.29%　結盟佐臻強化智慧工廠應用

▲東捷資訊結合智慧倉儲及AR智慧眼鏡技術，打造SmartWMS。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（9）日公告2月營收0.56億元，年增21.29%；今年前2月累計營收為3.68億元，年增38.18%，除了連續兩個月呈現雙位數成長，累計營收也已超越去年第1季表現。東捷資訊表示，主要成長原因為新客戶看準智慧工廠的發展，以及對ERP升級的需求所致。

東捷資訊表示，為了持續強化智慧工廠應用，攜手深耕智慧眼鏡市場多年的佐臻，結合智慧倉儲及AR技術，打造SmartWMS（智慧倉儲管理系統），透過即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。

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東捷資訊指出，這個系統同時可與SAP ERP資料無縫整合，即時雙向交換盤點資料，並已成功應用於東捷資訊母公司東元電機無錫等廠區，讓倉儲作業流程從5天縮短為2天，提升作業效能，目前也與國際級科技大廠洽談合作中，預計可望為公司物聯網應用布局再下一城。

東捷資訊董事長高尚偉表示，智慧倉儲是企業邁向智慧製造的重要關鍵，從收到訂單、採購詢價、進料、存放及出貨配送等供應鏈，透過條碼掃描自動產生數據，讓企業運用大數據分析管理每個環節的成本效益，即時掌握物料的存放位置及保存期限，避免產生呆滯物料問題，精準做出改善。

高尚偉指出，東捷資訊透過淺顯易懂的視覺化動態儲存格管理介面，即時顯示倉庫儲存狀態，電子表單搭配行動PDA簽收，達到即時狀態紀錄，而結盟佐臻打造SmartWMS整合解決方案，倉儲作業人員穿戴智慧眼鏡，只要透過AR指引操作動線，就能在複雜的倉儲空間中迅速撿貨，找到物料存放貨架位置，降低入／出貨錯誤機率，簡單根據訂單排程，靈活調度現場人力，提升作業效能。

法人表示，東捷資訊擁有堅強的SAP顧問團隊，對於製造業運作有深厚的知識基礎，既有ERP客戶持續拓展，並在智慧工廠等物聯網應用發展持續可見，既有客戶也有導入智慧工廠趨勢，也看準新冠肺炎疫情不確定性發展，將加速推升智慧工廠、AIOT等需求，今年營運展望正向。