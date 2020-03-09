轟「不知WHO遲疑什麼」！台大學者：新冠已全球大流行⋯台灣未來防疫2重點

▲新冠肺炎疫情全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情於全球持續延燒，台大公共衛生學院學者專家今（9）日上午召開最新說明會，主要針對疫情預估、長照體系防疫、公共衛生體系準備等3方向提出防疫整備建議，院長詹長權直言：「WHO（世界衛生組織）本周應發布新冠肺炎是全球大流行疾病，不曉得WHO還在遲疑什麼，應該告訴世界這是大流行已經在發生了。」更提到台灣未來防疫重點應朝著醫院、長照照護機構做提前準備。

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▲台大公共衛生學院學者專家今召開抗新冠肺炎最新說明會。（圖／翻攝YouTube）

院長詹長權表示，目前光靠旅遊史已無法防堵疫情，唯一方法就是篩檢，喊話「國家要趕快把這個準備好，透過檢測才知道有多少個案，再由醫師決定在有高危險時或是根據社區風險進行優先檢測，愈早發現愈早治療。」詹長權指出，在下一波疫情大流行前的防疫政策，應從長照照顧機構做起，認為「這一條防線守住就能再創一次好的防疫工作。」

副教授陳雅美也針對全台長照照護機構等進行訪談，直言：「長照體系不能垮、不能停下來。」認為政府應針對除長者，還有長照照護機構人員更高規格防疫措施，包括比照醫院防疫物資配給，保護居家照顧團隊進行跨社區移動時，能在每一個家庭都有可替換支配備措施，讓人員在照顧長者時更安心；另政府雖有特地針對獨居長者提供領取口罩方案，但一般於照護機構之長者仍須仰賴家屬幫領，建議應該特別為長照長者提供不同管道領取口罩。

最後提到政府應提供防疫相關課程，給予照顧者以及被照顧者可以做好自身防護措施，以及給予照顧單位居家檢疫、居家隔離資訊，讓照顧團隊可根據不同感染狀態去做不一樣的因應。而目前台灣長照服務推估影響破百萬人，陳雅美呼籲政府也應從政策法規紓困、提供照顧單位長者紓困金與個人獎勵金補助、長照體系空間規劃、資源盤點，以及以區為單位盤點社區防疫資源和探討互助戰略為主去思考，且即刻起就要儘快啟動產官學對話，才能做好長照戰役、防疫。