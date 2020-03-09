原料藥短缺恐漲三成　經部：協助業者向印度或歐美國家進料

▲針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時，便已開始舉行因應會議，盤點存貨量。（圖／讀者提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，藥品供應鏈腳步大亂，國際原料藥漲幅上看三成，台灣恐面臨搶藥危機，經濟部今（9）日表示，將協助廠商啟動第二備料機制，將協助廠商向印度或歐美國家進料，預估藥品成本將上漲二至三成，也將適時協助廠商與衛福部協商藥品核價問題。

藥品「原料藥」有70％源自對岸，在疫情深不見底的狀況下，藥界引起討論的話題也包括目前雖還不到缺藥，但可以預見，解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等，可能在8月份陷入短缺，且國際上原料藥的漲幅已落在10％至30％，所以才會出現醫院向藥廠搶藥囤貨的棘手現象。

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經濟部長沈榮津今天應邀赴立法院，以「新冠肺炎對生醫、藥品及健康產業發展」為題提出報告，對於台灣恐面臨搶藥危機，經濟部將協助廠商向印度或歐美國家進料，不過官員也指出，預估進口藥品成本將上升二至三成。

依據經濟部統計，目前台灣製造產業以原料藥以及西藥製劑的生產與銷售為主，去年產值達到747億元；其中原料藥佔167億元、佔22%；西藥製劑則為469億元、佔63%。

官員指出，在疫情衝擊下，依據經濟部掌握，業者短期內已有2到3個月的備貨供應，中長期政府將啟動第2備料機制，向印度或歐美國家進料，降低缺藥可能風險。此外也將協助廠商快速取得TFDA核准。