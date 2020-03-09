不畏股市大跌！商用車零組件廠「光隆精密-KY」今掛牌上市　蜜月行情大漲31%

▲光隆精密-KY（4581）掛牌上市。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

專業金屬精密加工廠「光隆精密-KY」（4581）9日以每股35元掛牌上市，股價一路往上衝，早盤最高來到46元，大漲31%。法人預估，光隆精密今年毛利率成長，而高毛利的鋁製品比重將提升到25%以上。

光隆精密-KY成立於2015年，主要營運地位於中國福州及台灣台中市，成立以來從事各類金屬精密加工業務，應用領域以商用車為主，並積極布局電動車領域；董事長呂皇甫表示，以公司接單的情形來看，今年營運情況可望仍有不錯表現。

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光隆精密主要客戶為歐美知名車廠及一階組件廠，如康明斯（Cummins）、德國馬牌（Continental）、瀚德（Haldex）及富豪汽車（Volvo）等，其產品在2016年取得中國深圳證券交易所上市公司浙江銀輪認證，並於同年量產出貨正式進軍中國商用車市場。

台灣證券交易所總經理簡立忠表示，汽車基於安全考量，都要通過車廠的認證，因此門檻較高，而光隆精密良好的生產技術，其主要生產如汽車零組件、廢氣再循環系統等都能滿足主要客戶的需求，提升客戶的滿意度。

另外，簡立忠也指出，光隆精密發展三大重點，如積極跨入電動商用車的市場，也因應汽車零組件的輕量化趨勢，發展鋁合金輕量化材質的產品，並運用核心的製造能力，也開發能源（風力）零配件、農業機械及建築機械等產業零組件產品。

光隆精密董事長呂皇甫表示，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，台灣市場或許多少受到影響，但光隆精密仍對台灣資本市場感到信心，並有一片榮景；而在經過這些年的努力，通過交易所的審議，如今成功掛牌上市，正引導著公司團隊往前的動力，也是嶄新的里程碑，將落實對社會的責任，持續努力經營企業，並強化競爭力。