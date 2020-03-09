27歲麻醉師崩潰哭！新冠肺炎患者插管搶救1小時病逝　同事隔玻璃舉起一張紙

▲同濟醫院光谷院區成立了一支20人的「插管衝鋒隊」，隊員兩人一組，每組12小時待命。（圖／翻攝《上觀新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

近日在大陸武漢同濟醫院，一名67歲的危重病人出現炎症風暴先兆。27歲的上海醫師魏禮群在進行氣管插管搶救時，患者的病情急轉直下，最終病逝，讓他痛哭。而同事則隔著玻璃，舉著一張白紙替魏打氣。

《看看新聞》報導，當下病患很快就沒了心跳。魏禮群和同事們又繼續搶救了一個多小時，依舊無力回天，無論是新兵還是老將，大家都是第一次面對如此迅猛、凶險的病程發展，大山崩於前能面不改色的，沒有幾人。

《上觀新聞》報導，魏禮群瞬間痛哭崩潰，遲遲無法釋懷，他說，病人身後可是一個家庭啊。同事們勸導也難以平抑悲傷和失敗感，隔著玻璃，為他舉著紙希望大家理解，紙上寫著「對不起，他很難過盡力了！！！」

上海華山醫院支援湖北醫療隊總指揮馬昕坐在魏禮群身邊，握著他的手，對他說，所有人都知道他盡力了；同事們一直透過監視畫面看著他，看著他的每一步操作，沒有任何問題，無懈可擊，做得非常棒，非常非常棒。

▼白紙上寫下「對不起，他很難過盡力了！！！」（圖／翻攝《上觀新聞》）

▼上海華山醫院支援湖北醫療隊總指揮馬昕坐在魏禮群身邊，握著他的手。（圖／翻攝《看看新聞》）

據了解，魏禮群是上海華山醫院第四批支援武漢醫療隊隊員，是一名麻醉科醫師，除了他之外，同濟醫院光谷院區還有5位來自上海的麻醉科醫務人員，他們分別是華山醫院的羅猛強、洪姝、曹書梅，和瑞金醫院的繆晟昊、譚永昶。

身為麻醉醫生他們的一項重要工作就是插管，所謂插管，就是在呼吸困難的患者氣管內插入塑料導管，外接呼吸機，從而幫助患者呼吸。對一個成熟的麻醉醫生來說，完成插管動作通常只需要在十幾秒。

然而，在隔離病房內等待插管的都是新冠肺炎重症患者，新冠病毒傳染性極強，而麻醉醫生需要將一根導管從患者口腔插入聲門，因此，他們成了離病毒最近的人。

為了更好地幫助病患，同濟醫院光谷院區成立了一支20人的「插管衝鋒隊」，隊員兩人一組，每組12小時待命。之所以要兩兩分組，之所以被稱為「衝鋒隊」，是因為他們工作時身處險境，需要相互照應。

▼從左到右為華山醫院麻醉護士洪姝、麻醉醫師曹書梅、羅猛強、魏禮群，他們是武漢同濟醫院光谷院區「插管衝鋒隊」的成員。（圖／翻攝《上觀新聞》）