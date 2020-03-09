杏一去年每股賺4.7元　擬配發現金股利3.6元

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏一醫療（4175）今（9）日公告去年財報，2019年營運成績打破歷史新紀錄，全年營收為53.05億元，較2018年46.33億元成長14.51%；稅後淨利為1.4億元，較2018年1.12億元成長24.76%；稅後每股淨利(EPS)為4.7元，因此董事會決議配發現金股利3.6元，配發率達76.6%。

杏一表示，公司近五年每年穩定發放股息，股利配發率高達近8成，發放以現金股息為主，這次股利發放3.6元，以今日早盤最高價73.6元計算，殖利率高達4.9%，並強調未來也會持續採取穩健的股利政策，與投資人、股東共享營運成效。

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同時，杏一公告2月合併單月營收4.71億元，月增0.42%，年增35.04%，再創歷史同期新高，主要是因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大醫院宣導「暫緩」非必要醫療行為，再加上社區型門市防疫商品熱銷，促成2月業績大幅增進，因此杏一逆向在2月底新展6間門市，並加強防疫商品備貨。

杏一指出，主要營收來自各門市的銷售業績貢獻，包括穩定的展店政策以及開設地點的策略，目前杏一門市已遍佈各大醫院周邊黃金地點，並從醫院周邊延伸至社區，全台門市高密度的開設共255家分店，去年共擴增14家門市，並透過會員制度和新設門市持續帶入新會員增加營收。

法人表示，觀察近期發行的41752可轉債，法人競拍投標率高達26.78%，雖然資本市場近期受到新冠肺炎疫情影響整體反應不佳，但杏一身為防疫概念股，逆勢成為市場上關注的新寵兒，本次競拍結果也反映市場投資人對杏一公司今年以及中長期發展的高度信心。