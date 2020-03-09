　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

檢測不足、門檻太高釀「病毒擴散33個州」！　 美國政府忙補救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國武漢肺炎病例連日攀升，主因是之前檢測標準很高、檢驗試劑組有問題、量也不足，以致確診感染的人數偏低。飽受批評的美國川普政府急忙調整，希望遏止疫情蔓延。

1月20日美國聯邦衛生官員就宣布發現美國第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。這名患者是從中國返美，住在現在疫情很嚴重的華盛頓州。

儘管當時中國的疫情已傳遍國際，許多國家展開疫情應變措施，但直到2月25日，美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）才正式警告，表示疫情擴散不可免。

之後兩週不到，美國確診病例快速攀升。至截稿為止，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，全美確診病例達537例，21人死亡，至3月7日已有33個州傳出疫情，首都華府、國防部也有確診病例。

輕忽疫情讓川普政府飽受抨擊，但其中還有讓人難以理解的行政怠忽。

由於疫情起源於中國，疾病管制暨預防中心一開始規定，只有從中國返美或有接觸史的民眾才能接受新型冠狀病毒檢測。這項嚴格的標準讓衛生單位錯失了對在中國以外地區遭病毒侵襲民眾檢測的黃金時間，讓病毒在不知情的情況下散播。

更讓人瞠目結舌的是，號稱全球醫療科技領頭羊的美國，卻在2月中旬才發現，3種不同類型的檢驗試劑組中有一組存在缺陷，檢測結果難以確定，既未呈現陽性、也沒有陰性反應。

儘管疾管中心緊急修復並重新製作試劑組、發送給所有的實驗室，但許多檢測必須重做，拉長確診時間，且如果其中有確診患者造成的影響難以估計。

更糟的是，美國境內的檢驗試劑組數量不足、檢測標準設定過高、試劑組檢測缺陷，加上全美一開始能檢測的實驗室僅12家，讓疾管中心實際的檢測數遠低於預期，疫情在兩週內大規模爆發幾乎是無法避免的事。

住在華盛頓州西雅圖的推特用戶sketchy lady在慢性病與老人眾多的診所工作，因為出現症狀想接受檢測。她3月2日連發多條推特描述和醫療單位聯繫過程，先是撥通病毒專線，但等了40分鐘沒有回應，打給不同公私營醫療機構查詢也無功而返，最後透過醫院轉接病毒熱線，卻被告知自己不符合檢測資格。她的推文有超過12萬人轉推，許多人留言敘述自己的類似經驗。

為了修正這些錯誤，由副總統彭斯（Mike Pence）領導的總統武漢肺炎工作任務小組趕緊調整，先放寬檢測標準，任何醫師都可以依循疾管中心指示，轉介病人接受病毒測試。美國食品暨藥物管理局（FDA）轄下的公衛實驗室也將進行免費的病毒測試，疾管中心也協調州、地方與民間實驗室投入病毒檢測。

疾管中心同時緊急發出110萬個檢驗試劑組到全美各地，9日將再增加40萬組，近期內希望能增加到400萬組，以期增加檢測數量與檢測機構，儘早確診病例，儘早治療，避免疫情擴大。（編輯：郭中翰）

ET快訊
有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者插管一個沒一個
市場買口罩套x3！家人一用「超悶」全打入冷宮　網有感：差點窒
葡萄牙總統參訪學校有學生確診！自主隔離14天取消所有行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

日幼園女師「生病堅持上班」確診！感染途徑尚待確認　已有3孩童感冒

至尊公主號將靠港！美乘客分送4軍營隔離14天　加拿大安排包機撤僑

美參議員克魯茲「短暫接觸患者」居家隔離中！國務院警告「勿搭郵輪」

不斷更新／法國禁止1000↑人大型集會！奈良又添2例「日境內497確診」

葡萄牙總統自我隔離2周！　曾接見合影學生參訪團…該校有確診已關閉

檢測不足、門檻太高釀「病毒擴散33個州」！　 美國政府忙補救

「至尊公主號」9日停靠奧克蘭港　加州州長曝2關鍵原因：可迅速轉移旅客

增幅趨緩！南韓昨添248例「累計7382例51死」　口罩實名制今上路

美國防止「至尊公主號」疫情擴大！參考日本先例

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

日幼園女師「生病堅持上班」確診！感染途徑尚待確認　已有3孩童感冒

至尊公主號將靠港！美乘客分送4軍營隔離14天　加拿大安排包機撤僑

美參議員克魯茲「短暫接觸患者」居家隔離中！國務院警告「勿搭郵輪」

不斷更新／法國禁止1000↑人大型集會！奈良又添2例「日境內497確診」

葡萄牙總統自我隔離2周！　曾接見合影學生參訪團…該校有確診已關閉

檢測不足、門檻太高釀「病毒擴散33個州」！　 美國政府忙補救

「至尊公主號」9日停靠奧克蘭港　加州州長曝2關鍵原因：可迅速轉移旅客

增幅趨緩！南韓昨添248例「累計7382例51死」　口罩實名制今上路

美國防止「至尊公主號」疫情擴大！參考日本先例

2020國際奧林匹克路跑延期舉辦　改至7月12日開跑

落實集體領導！江啟臣將組11人改革平台　納入青年、黨團代表

房客賴著不走…傳訊唬「我剛和盧秀燕通話」！　戲劇化超展開網看傻

幫象龜穿「親子裝」挨罵虐待　夫婦回嗆：狗和嬰兒穿就可以？

接國民黨台中市黨部主委？　顏寬恒：做好自己、勿多揣測

82人永久失能攏系假！三總神經科名醫勾黃牛詐勞保　辨：只是憐憫…仍判刑

獨家／新手奶爸紀言愷「倒下」淚崩：我好像真的不行了

約克夏睡暈狂拍叫不醒！　聽到「看辣妹」...秒趴窗盯到入迷

林子偉拚開季名單　紅襪教頭點名替補外野手

王金平祝福江啟臣：兩岸論述改造由新主席好好發揮整合

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

台人在菲確診！曾和感染台男接觸

法國禁1000↑人集會　奈良又添2例

解說員機警自我隔離　確診沒感染任何人

美新冠肺炎521例確診21死！

義大利又有區首長感染新冠肺炎

搶不到衛生紙！3澳洲女超市開打

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

僅4周大！南韓出現最年少感染者

白宮檢測延誤6周 至少要20萬病床

更多熱門

相關新聞

不想「封城」　台大公衛學者分享3招防疫

不想「封城」　台大公衛學者分享3招防疫

新冠肺炎全球蔓延，台大公衛學院院長詹長權表示，要減少疫情對原本社會運作的衝擊，各行各業都要跟著改變。他認為不想走上「武漢封城」式的防疫，每個人都要想出一些能達到原本活動目的但是符合防疫原則的作法，因此他也分享了3招。

台女高音直播護航　宅神笑了：他很有禮貌地騙人嗎？

台女高音直播護航　宅神笑了：他很有禮貌地騙人嗎？

疫情嚴峻　央視3‧15晚會延後

疫情嚴峻　央視3‧15晚會延後

撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一

撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一

鴻海駁斥日經爆全年營業利益年減39%　集團聲明：引用資訊錯誤

鴻海駁斥日經爆全年營業利益年減39%　集團聲明：引用資訊錯誤

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

周杰倫海邊牽手拍全家福！

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面