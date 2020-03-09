鴻海駁斥日經爆全年營業利益年減39%　集團聲明：引用資訊錯誤

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（9）日重訊聲明澄清，針對《日經》報導有關集團全年營業利益將年減39％一事，強調高盛報告並無鴻海全年營業利益年減39%的內容，此為引用資訊錯誤的報導，並特此嚴正澄清，也籲請外界勿信此錯誤報導。

根據報導內容，高盛（Goldman Sachs）研究，亞洲高科技製造商，將因為新冠肺炎對中國大陸造成供給及需求的衝擊，並估計鴻海本會計年度預計面臨18億美元（約540.72億台幣）營業利益損失，等同於下滑39%，營收預計將會下滑154億美元（約4626.16億台幣）或8%的程度。

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對此，鴻海聲明澄清，針對《日經》3月8日報導有關集團全年營業利益將年減39％的報導，所引用的高盛（Goldman Sachs）報告中，其內文並無鴻海全年營業利益年減39%的內容，亦無提及年度營業利益損失18億美元，該報告僅於表格中，預估集團第一季營業利益年減39%。

鴻海強調，此為引用資訊錯誤的報導，公司特此嚴正澄清，也籲請外界勿信此錯誤報導，而有關集團2020全年度以及第一季度營運概況，已在3日線上法說會上揭露，敬請媒體朋友及投資大眾參考已公告的相關資訊。