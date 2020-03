美參議員克魯茲「短暫接觸患者」居家隔離中！國務院警告「勿搭郵輪」

▲美國德州共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)自曝曾與確診患者接觸。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國德州共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)於8日透露,他上月曾與一名確診患者有過「短暫接觸」,雖被醫療單位認為染疫風險極低,但仍決定在家自我隔離;眾議員戈薩拉(Paul Gosar)稍晚也自曝,曾與患者「持續接觸」,已經接受隔離檢疫。此外,美國國務院領事事務局發布推特,警告公民不要搭乘郵輪旅遊。

參議員克魯茲(Ted Cruz)於8日發布聲明透露,上月到馬里蘭州參加「保守政治行動會議」(CPAC),曾與一名新冠肺炎確診患者有過「簡短交談與握手」等互動,因此接下來將待在家中自我隔離,直到接觸後14天期滿。他說,「我沒有出現任何症狀,我覺得很好、很健康。互動發生在10天前,而潛伏期平均是5天至6天,我們的互動不到1分鐘,我目前也沒有任何症狀,醫療單位告訴我,別人傳染給我的機率非常低。」

《福斯新聞》報導,克魯茲表示,雖然醫療專業人員認為染疫風險很低,但有鑑於他與選民互動頻率很高,「為了讓大家安心」,仍決定居家隔離。他也鼓勵民眾遵循CDC與其他公衛專業建議,「每個人都應該繼續認真看待這一次疫情,並依據事實與醫療科學行動。」

▲美國亞利桑那州共和黨籍眾議員戈薩拉(Paul Gosar)也曾接觸確診患者。(圖/達志影像/美聯社)



不久以後,亞利桑那州眾議員戈薩拉(Paul Gosar)也宣布,他與另外3名員工也曾在CPAC與患者「持續接觸」,目前正在接受「自我隔離」,因此辦公室本周將暫停營運,「我們全都沒有症狀,感覺良好,但我們對此積極行動,保持警戒。」

CPAC主辦單位「美國保守聯盟」(ACU)於7日表示,患者在出席會議以前就感染病毒,隔日又再發布聲明指出,他們正與馬里蘭州衛生局密切合作,針對會議場地「蓋洛德國家度假會議中心酒店(Gaylord National Resort & Convention Center)數千名員工進行檢測,目前尚未有人通報症狀,「我們將持續與確診者保持密切聯絡,而他的情況持續好轉。」

U.S. citizens, especially with underlying conditions, should not travel by cruise ship. #CDC notes increased risk of #COVID19 on cruises. Many countries have implemented screening procedures, denied port entry rights to ships and prevented disembarking. https://t.co/jh93gZTkpC pic.twitter.com/jI6S0UceVg