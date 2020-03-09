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美國防止「至尊公主號」疫情擴大！參考日本先例

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▲▼ 至尊公主號,Grand Princess。（圖／路透）

▲美國防止「至尊公主號」（Grand Princess）疫情擴散，已向日本政府請教對策。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京8日專電

暫時停泊在美國加州舊金山外海的豪華郵輪「至尊公主號」有多人新冠肺炎確診，情況如同日本曾處理過的「鑽石公主號」檢疫問題。日媒報導，美國政府已向日本政府請教對策。

日本《每日新聞》報導，2月下旬從至尊公主號下船的美國籍乘客確診2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於4日死亡，載有約3500人的至尊公主號已知多人確診，因此美國政府於4日請日本政府協助提供處理鑽石公主號的對策。

至尊公主號被視為鑽石公主號的翻版。載有3711人鑽石公主號曾載過一名新冠肺炎確診的乘客，於2月3日返回日本橫濱港後在碼頭外進行為期14天的隔離管制。截至目前，已知鑽石公主號有696人（乘客552人、船員144人）確診，其中7人死亡。

日本政府已將如何處理鑽石公主號的經驗提供給美國政府，內容包括船內隔離、對船上人員進行病毒篩檢、運送高齡者及重症者的到醫療院所等情況。

報導說，為了防止至尊公主號武漢肺炎疫情擴大，日本政府與美國政府之間交換許多意見。日本政府官員透露，必要的資訊全都提供給美國做參考。

鑽石公主號以及至尊公主號同屬一家美國公司經營，船上人員感染武漢肺炎的經過、乘客與船員的規模相似。

至尊公主號6日出現發燒等症狀的乘客及船員共46人當中有21人確診。至尊公主號在實施檢疫之前船內就有傳染擴大的情況，情況如同鑽石公主號。

日本政府相關人士表示，美國政府也是研判船上疫情有可能擴大，認為有必要儘早因應。

報導說，有關日本政府對於鑽石公主號的處理，有人認為日本政府在實施隔離檢疫前，船上疫情已擴散。另一方面，亦有各種批評包括日本政府讓乘客下船的決策做得太慢、檢疫時的風險管理做得不夠充分。美國政府將參考日本的做法，儘速研擬檢疫對策。

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