增幅趨緩！南韓昨添248例「累計7382例51死」　口罩實名制今上路

▲ 大邱醫療人員移送疑似病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》9日上午最新報導指出，南韓當地時間8日單日新增248起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，相較8日下午4時則增加69例，還有36人解除隔離。加上今早慶尚北道慶山市新增的1例死亡個案，截至目前全境累計7382人感染，其中51人死亡及166人治癒。

全國共14萬775名民眾已接受篩檢，除去已確診的7382人以外，11萬8965人檢測為陰性，其餘21810人還在等待結果。

南韓第51起死亡個案為慶山市1名70歲男性，有高血壓及痛風病史，上月26日因頭痛及發冷症狀前往當地衛生所指定篩檢所，接受新冠病毒檢測後確診感染，住進安東醫療院，本月4日移送東國大學慶州醫院負壓隔離病房，於8日晚間8時10分因肺炎症狀惡化病逝，為慶北第16名死者。此外，男子的妻子也在8日確診，目前在浦項醫療院治療。

截至今早各地累計病例數排序為大邱5571例，慶北1107例，京畿道152例，首爾130例，忠清南道102例，釜山96例，慶尚南道83例，江原道28例，忠清北道25例，蔚山24例，大田19例，光州15例，仁川9例，全羅北道7例，世宗市6例，全羅南道及濟州各4例。

南韓今起正式實施口罩實名限購措施「口罩5部制」，出生年尾數為1或6的民眾今天就可持身分證、駕照或護照至藥局購買，每人限購2個。10歲以下兒童、80歲以上老人或身心障礙者可由他人代買。郵局、農會賣場也會在本周內設置實名認證系統，減少藥局人潮。

政府計畫，未來也會在其他經國家認證的平台販賣口罩，不論民眾當周是否已經依「口罩5部制」購買2個口罩，每人每天都可以在這些賣場購買1個。

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