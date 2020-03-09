國際石油價格戰爆發　台股早盤狂瀉逾200點！

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

沙、俄兩大石油輸出組織引爆石油價格戰，台股今（9）日開盤下跌100點、以11,221點開出。

截至上午9點07分，指數來到11,110點、下跌210點。

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以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯組成的OPEC+聯盟瓦解，引爆全球最大石油生產國之間的全面價格戰，國際油價今（9）日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅。

台塑化（6505）早盤下跌逾3%，台塑（1301）、南亞（1303）也皆有逾2%跌幅。

電子三雄中，台積電（2330）以307.5元開出、下跌2.38%；鴻海（2317）開在79.2元、下跌1.98%；股王大立光（3008）以4480元開出、下跌1.86%。

另外，美股持續陷入修正，上週五（6 日）美股仍受到疫情影響開盤重挫，儘管非農就業數據表現優於預期。道瓊開盤大跌逾700點，隨後維持低檔震盪，直到尾盤最後一小時內迅速收斂跌勢，終場收跌逾250點。但其他三大指數收盤仍維持逾1％跌勢。

美股道瓊指數下跌256.5點，或0.98%，收25,864.78點；那斯達克指數下跌162.98點，或1.87%，收8,575.62點；標普500指數下跌51.84點，或1.71%，收2,972.1點；費城半導體指數下跌34.14點，或1.97%，收1,699.89點。