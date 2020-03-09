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洛杉磯數名機場安檢人員被隔離！　加州再增5例累計87例確診

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▲▼洛杉磯數名機場安檢人員因接觸過歸國確診旅客，目前已被下令自我隔離。（圖為邁阿密機場／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯數名機場安檢人員因接觸過歸國確診旅客，目前已被下令自我隔離。（圖為邁阿密機場／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新冠肺炎新增71例確診，累計521例21死。日前自中國武漢返抵洛杉磯國際機場的2名承包商，被確診感染新冠肺炎，因此美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，數名機場安檢人員已經接到指示，必須暫時停止工作，進行自我隔離。

CNN報導，CDC發言人諾德蘭（Kristen Nordlund）指出，CDC正和洛杉磯的衛生醫療部門合作進行調查，追蹤承包商過去接觸的範圍與人員等相關資訊，目前還無法確定機場員工是否在值勤時感染。

諾德蘭表示CDC將這些員工列為「中等危險」層級，已經通知他們進行自我隔離，若檢測呈陰性，預計至本月17日就可以結束隔離。他說，CDC和國土安全部（DHS）正在招募新的機場安檢人員，以填補人力損失，也有可能從其他機場調派人員。

與此同時，加州康特拉科斯塔郡（Contra Costa）新通報5例確診，值得注意的是，其中送往醫院治療的4名病患，都沒有任何近期旅遊史，或和已知的確診病例接觸過；第5例病患則是曾接觸確診病例，在CDC的醫療監察下於自家隔離。目前全加州的確診病例增至87例。

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