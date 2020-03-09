大阪2展演場新冠肺炎患者增10例　累計62人確診

▲日本新冠肺炎確診人數破千。（圖／路透）

中央社／楊明珠

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，日本已有1190人確診。日本大阪府今天表示，曾前往大阪兩間展演場看表演的確診者再添10人，兩展演場累計62人確診。

日本大阪府今天宣布，住在大阪府內的14名男女（介於20多歲至60多歲）是新增的新冠肺炎確診者，其中10人曾去過疑似發生群聚感染的展演場，一座是位於大阪市都島區的Arc、一座是大阪市北區的Soap opera classics Umeda。

大阪府指出，10名確診者不是沒有症狀就是症狀輕微，10人當中有2人曾去過Arc，8人去過Soap opera classics Umeda。

去過Soap opera classics Umeda的一名20多歲女性是大阪市內一間保育所（托兒所）的保育士，這家保育所9日起暫時歇業。

大阪府昨天宣布新增10名新冠肺炎患者，其中2人重症。昨天新增的確診者中，一名住在大阪府東大阪市的50多歲女性曾參加2月18日晚間7時起的演唱會，並去過大阪市都島區的Arc展演場。

2月15日至16日之間曾到Arc聽演場會者有多人確診。截至昨天為止，已知到過Arc的確診者共25人，這些人住處遍佈大阪府、京都府、東京等；到過Soap opera classics Umeda的確診者共27人，住處遍佈大阪府、兵庫縣、長野縣等。

截至今晚10時（台灣時間9時），日本確診者累計1190人，其中在日本境內的確診民眾和來自中國等地的觀光客共480人、搭乘從武漢市撤僑包機返國確診者14人、鑽石公主號郵輪696人（乘客552人、船員144人）。

其中，死者有14人（在日本境內感染者7人、鑽石公主號7人）。以都道府縣來看，北海道101人確診為最多，大阪府則有55人確診。