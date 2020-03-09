義大利新增1492例133死「暴增75％」！　區長：醫療系統快崩潰了

▲北方封城、大型聚會等活動取消，街頭冷清。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利新冠肺炎8日當天暴增1492例，死亡人數也急竄133人，目前全國累計已有7375例確診，366人死亡。當局祭出中國以外最嚴格的禁令措施，封鎖北方的倫巴底大區，及其他4區共14個省，迅速蔓延的疫情將重創當地經濟。

綜合外電報導，義大利總理孔蒂周末簽署的法律，將包含經濟重鎮米蘭在內、富裕的倫巴底大區全數封鎖，另外包括威尼斯在內的14個省、城，民眾都不得隨意出入，婚喪喜慶等聚會活動，電影院、酒吧等人群聚集地都強制取消並關閉至4月3日。當局表示，只要有民眾不遵守近令，將會面臨3個月的徒刑，以及206歐元的罰金。

「人們不能隨意移動」，孔蒂8日表示，「即便在封鎖區內，也只有必要的工作事務和健康方面的問題，才能允許上街。」他表示政府明白禁令會為群眾帶來不便和犧牲，程度時小時大，「但這次我們必須負起責任，我們必須明白，所有人都要遵循這些措施。」

▲義大利當局7日準備封鎖倫巴底（Lombardy）地區，米蘭車站出現軍警人員，車站閘口關閉。（圖／路透）

義大利的確診人數破千成長，8日新增的確診人數更佔累計7375例的25％，已經超越南韓的7313例，就連累計366死亡人數，也比南韓的50死多出316人。至此，義大利已經「超越」南韓，成為中國以外疫情最嚴重的國家。

洶湧而來的大量病患，讓倫巴底區緊急應變小組組長佩山堤（Antonio Pesenti）緊張表示，該大區的衛生醫療系統距離崩解「只有一步之遙」，加護病房也已經不購用，「我們現在不得已在走廊上就直接架上加護醫療設備，在手術室和恢復室也一樣。我們為了幫重症病患騰出空間，已經清空整個醫院區域。」

義大利當局為遏止疫情擴散，緊急對外訂購2200萬片外科口罩，但能否如期到達還不確定。







