防堵惡意囤積口罩！日商「機靈措施」讓萬人讚爆　他一看笑了：還是有破綻

▲防堵顧客惡意囤積口罩，日商「機靈措施」讓萬人讚爆。（圖／翻攝自推特／@kksynkoba）

記者趙蔡州／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴重，導致當地民眾掀起口罩搶購潮，市面上不是買不到口罩，就是價格被炒到非常高。推特近日瘋傳一張日本商店的照片，內容是店家為遏止民眾「重複購買」囤積口罩，規定每人每天買第1個只要298日圓，但第2個開始就要價9999日圓，讓許多網友稱讚。

照片中可以看見，商店中的貨架上還有口罩存貨，上面寫著「限定價格」1個人買1個要價298元，但如果要買第2個或更多，每一個就要價9999元，價格大約是原本的33倍。原PO看了驚嘆說，「（購買）數量沒有限制，但第2個開始要9999元，相當新穎的銷售方式。」

▲文章短短1天就吸引了3.7萬人轉推。（圖／翻攝自推特／@kksynkoba）

文章分享後，短短1天就吸引了8.1萬人按讚，3.7萬人轉推，有部份網友認為，店家的方式不錯，至少減少掃貨囤積的人，「防止轉售的好方法」、「至少比完全放任，讓人囤貨好」。但也有人搖頭說，「真的要囤貨的人，可能會排第2輪，甚至排更多」、「要小心重複排隊的人」、「1個1個買就好啦。」

日本在新冠肺炎確診人數持續上升後，境內各地紛紛出現驚人的口罩搶購潮，網路上炒作的價格高到讓人根本買不下去，甚至傳出有醫院的儲備口罩被大量偷走或是高價轉買等情形，就有日本媒體報導並稱讚台灣的口罩措施，希望日本政府也可以採取口罩實名制。