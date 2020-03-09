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理財周刊／美股露出止跌曙光　留意Ｖ型反轉

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑．方鈞

Q：武漢疫情全球蔓延，世界衛生組織將疫情等級提高，更警告可能造成全球大流行，人心惶惶，連帶各國股市重挫，光小道瓊上周大跌逾3,500點，恐慌性賣壓出籠，嚇傻所有投資人，直到2月28日，美國聯準會主席鮑威爾出來信心喊話，才為美股拉出止跌訊號，在這樣的背景下，將來怎麼看待美股走勢？

A：受全球武漢肺炎疫情影響，單周小道瓊狂瀉三千五百多點，面對殺盤走勢，多數投資人會心生恐懼，無論股票價值為何，總之先賣再說，像這類恐慌型賣壓，市場展現都是直線殺盤，跌得越多，殺盤力道越大。

好在聯準會主席鮑威爾出來信心喊話，才穩住投資人，像這類的急殺通常伴隨著急拉行情，形成Ｖ型反轉型態，估計未來小道瓊會先走一波跌深反彈，接下來隨著疫情控制程度才會有新發展。

請繼續往下閱讀...

比較二○○八年的金融海嘯與現在的恐慌型賣壓，兩者在本質上的起因不同，過去金融海嘯是因為消費力不足，供給過剩進而引爆，這類消費性的起因，政府只要透過量化寬鬆，對市場撒錢即可刺激恢復市場消費能力。

但這次武漢疫情引爆，是因為供應鏈出狀況，導致無法供給所致，因此，貨幣寬鬆型的政策對整體經濟而言治標不治本，真正要化解還是須將疫情控制，整個國際供應鏈才會回到原來狀態。

就技術分析角度來看，沿著上周大跌可畫出下降趨勢線，在周一的漲勢中已經有長紅突破下降趨勢線，突破前做了一個Ｗ打底，搭配下降趨勢線突破點與頸線位置，大抵可以確認止跌跡象明顯，只要Ｗ底右腳(咖啡色圈處)不被跌破，還是有一段上升行情可期，萬一跌破，將有機會走第二段殺盤。整體來看，小道瓊短期再下破機率不高，短線上走急拉反彈，中期會進入巨型盤整，投資人切勿追高殺低。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1019期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

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