理財周刊／股債油金震盪　投資人步步為營

文／洪寶山

正如上周所擔心的，美股三大指數同步面臨整數關卡，COVID-19新冠病毒的危機，可能是美國自二○○一年九一一恐怖攻擊事件後，美國本土再次遭遇的最大生命威脅，人們的恐慌不單單從寒冷天氣中排隊買口罩可以看出，金融市場的恐慌情緒也開始蔓延開來，而道瓊指數就是壓垮駱駝的最後一根稻草。

恐慌情緒蔓延 道瓊指數暴跌再暴漲

上周(二月二十四日至二十八日)道瓊指數單周暴跌一二．三六％，一度下跌四三一一點，在周Ｋ線圖上留下二八八九二至二八四○二點空方缺口，確認了十年長多的上升楔型成立，止損的賣壓奪門而出，多殺多的踩踏行情，一口氣直接回探二○一九年六月三日的二四六八○．五七前波低點支撐，此位置正好是二○一八年中美貿易戰開打以來每次回落的低位區附近，在川普釋出不久將針對中產階級減稅，以及呼籲聯準會(FED)採取更積極的貨幣政策，跌破年線後的道瓊指數隨時有反彈的機會。

請繼續往下閱讀...

不過，這次的反彈有可能是熊市來臨前的最後一次掙扎，也就是市場俗稱的「死貓跳」，特色就是來得快，去得也快，大家要好好把握機會，錯過了，恐怕十年的投資效益毀於一旦。

為什麼呢？因為正當全球把焦點擺在防堵COVID-19新冠病毒的同時，川普趁著中國大陸大規模的封城之際，來了一記落井下石，要求中國大陸兌現中美貿易第一階段協議裡的農產品採購承諾。

筆者看到這條新聞時，簡直是臉上三條線的無語，心中就想，美國真是作死，就最好不要被感染新冠病毒，否則絕對是以其人之道，還施彼身。

疫情蔓延時 中美貿易第二階段科技戰開打

結果真的是現世報，二月二十一日美國出現首例不明來源的新冠病毒感染，緊接著美國太平洋艦隊司令部宣布所有艦隊就地隔離十四天，給了中國大陸見縫插針的機會，先是派機繞台灣挑釁，這個動作看似見怪不怪，包括台灣本土的所有媒體名嘴都沒有當作一回事，結果美、台兩地都沒有反應，給了中國大陸一個很重要的訊息─大家的焦點都擺在防疫，其他的防備都鬆了，包括美國的軍力，終於二月二十九日傳來壹傳媒創辦人黎智英被港府拘捕的新聞，美國才驚覺被將了一軍。

儘管美國國務院火速說話，但根據過去北京政府對於人權鬥士的處理模式，黎智英大概率是終生監禁，沒判死刑算是輕的，唯一的一條生路，可能就是拿來跟美國交換華為的財務長孟晚舟，但是美國有可能放孟晚舟嗎？除非美國的5G建設已經趕上或超過華為，否則，這一局算是美國大意失荊州，被中國大陸扳回一城。

但這事件的啟發是，中國大陸的秋後算帳，會擴及到台灣嗎？當中國大陸最缺口罩的第一時間，台灣宣布禁止出口，再到第二批武漢撤僑的包機爭議未決，這次中國大陸的強硬態度，很值得後續觀察。

講這麼多，重點就是在COVID-19新冠病毒蔓延時，中美貿易戰第二階段的科技戰已經開打了，夠亂吧，二○二○年恐怕就是經濟衰退起跌年！

政策擴大刺激 中國GDP五％保衛戰

中國大陸二月製造業PMI只有三五．七，比二○○八年的金融海嘯還要慘，花旗、瑞銀與高盛已先後將中國第一季的GDP增速分別下調到三．六％、三．八和四％。

雖說疫情控制後預期中國大陸將出現報復性的Ｖ型反彈消費力，但是全年GDP能不能在政策擴大刺激的情況下，維持在六％的目標，還是個懸念。現在又參雜貿易戰因素，正應驗了台語的那句話：「會好也不完全」，估計今年的中國大陸GDP可能是五％保衛戰。

而中國大陸二○一九年佔全球GDP約逾一六％，自然拖累其他經濟體的GDP成長率，如今世界各主要經濟體大多已經淪陷，四月底之前只能等待瑞德西韋的第三期人體試驗解盲結果，扭轉疫情局面，在此之前，就算不封城，也處在經濟半停滯的狀態，預估全球GDP將平均下滑○．二％至○．三％。

這僅僅是建立在疫情可以在上半年告一段落的假設基礎上預估，如果疫情拖到下半年，那麼到了八、九月時還會有另一波機構法人下調預估值的賣壓要宣洩，也就是為什麼說這次的道瓊指數反彈是死貓跳。

經濟衰退預期 美國十年期公債殖利率創新低

基於全球經濟衰退的預期，現金為王的保守策略已經反映在金融市場走勢了，先看美國十年期公債殖利率創歷史新低，二月二十八日收一．一五六％，果然驗證了上周的警示：「別忘了，美國公債殖利率倒掛，預警美國經濟衰退，可是二○一九年華爾街最熱門的議題，通常衰退會在二十個月後來臨，而當下已經過了一年多了」，現在回頭看上周的道瓊指數五天內三次超過八百點的跌法，相信今年最熱門的話題之一就是，這次道瓊指數拉回還是買點嗎？

美元、黃金雙殺 投資人方寸已亂 現金為王

一定有人會說，聯準會三月降息的概率是一○○％，中國人民銀行也隨時調降LPR利率，怎麼可能救不起來？

是的，聯準會三月、六月可能會降息，但按照慣例，美國總統大選年，聯準會通常在十一月的投票日之前半年就維持利率不變，事實上，二○一九年底的最後一次FOMC利率決策會議，聯準會給的利率展望就是二○二○年維持不變。

現在因應疫情而降息，是合情合理的預期，但降幾次，這將左右全球投行對於今年經濟的展望起到關鍵性的影響。

也就是說，如果降三次，那就表示聯準會對於未來的經濟下行的風險很擔憂，定會造成金融市場集體抽現金的大動盪，這點在二月二十八日的COMEX黃金單日狂跌八二．三美元(跌幅五％)，已經證明了這觀點。

照說，世道越亂，避險的資金不是買美元，就是買黃金，結果美元跟黃金雙殺，這就表示投資人已經亂了方寸，採取最保守的策略，現金為王。

股債油金大震盪 匯市是下一個決戰場

參考二○○八年金融海嘯的亂世經驗，美國會為了自身的考量，透過美元讓其他各國分擔風險，而日圓是最有可能的替死鬼。當年雷曼兄弟倒閉後，日圓從二○○八年八月的一一○．六六升值到二○一二年一月的七五．五六，硬是讓日本在經濟衰退時，維持日圓升值，幫助美國重建經濟。

如今，新冠病毒疫情已經見到股市、債市、石油、黃金等市場的大震盪，接下來趁著市場寄望在聯準會的降息之際，匯市將是下一個決戰場。

值得觀察的是，台幣最近同樣在外資大賣股票之際，異常出現升值走勢，這中間會不會因為地緣政治的考量，而重蹈當年日圓的覆轍，將成為二○二○年台股多空最大的懸念。

【更多精采內容，請見《理財周刊》1019期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】