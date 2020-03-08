王品「熱血」防疫業績不降反升　今年台灣總店數目標「上看300家」

▲王品集團執行長李森斌（圖左）表示，今年在台展店計劃不變，今年台灣總店數目標上看300家。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，餐飲連鎖龍頭集團業績不升反降。王品集團日前發動捐血公益活動，吸引超過9500名熱血人士響應，加上集團開出火鍋新品牌，主打二至四人小型聚餐，年後開工至今業績仍有3%以上成長，今年在台展店計劃不變，今年台灣總店數目標上看300家。

疫情擴散衝擊內需型產業，觀光、飯店、百貨及餐飲業成為重災區，但王品集團執行長李森斌表示，在台灣傳出第一個病例時，王品內部就成立防疫小組，加強每日體溫量測、人體與環境消毒等政策，甚至拍攝短片，主打「安心」方針奏效。

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另外，王品集團與台灣血液基金會、台北、新竹、台中三大捐血中心合作，發動「熱血護台灣」公益活動，不僅提供餐飲折價券提升民眾捐血意願，李森斌更帶領旗下同仁挽袖捐血，二天活動吸引9508人次響應，捐出13446袋、336萬CC鮮血，充實國內血庫有成。

依據財報，王品台灣1月營收受惠春節長假，較去年大幅成長，2月雖有去年過年的高基期，但至今業績仍有3%到5%微幅成長，今年旗下品牌將在台再展店50間門店，預估全年營收可望突破97億元，較去年營收小幅成長。

為因應疫情發展，李森斌表示，王品除了在台開出「和牛涮」新品牌，鎖定年輕客群社交聚餐需求，以2至4人小型聚餐模式經營吃到飽業態，試營運至今引發排隊熱潮外，另也針對集團旗下適合外送的品牌，規劃外送菜單搶市，預計本月內上線，挹注集團營運可期。