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美篩新冠肺炎霧煞煞　加州醫師爆：沒人受過檢測訓練

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▲▼ 口罩,肺炎。（圖／路透）

▲根據統計，美國全境累計確診人數已衝破400人。（示意圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山7日專電

美國的社區醫生對於怎麼正確檢測武漢肺炎一團迷霧，加州醫師表示，沒有人受過檢測的訓練，社區裡沒有檢測資源。加州收到CDC的檢驗試劑組有瑕疵，會出現不正確的結果。

北加州的醫生指出，他們沒有檢驗試劑組，而且被告知要「先詢問過」政府的衛生官員才能進行檢測，擔心這中間將花費許多寶貴的時間。

加州家庭醫師學會（California Academy of Family Physicians）主席米爾斯（Dr. Walter Mills）今天告訴「信使新聞」（The Mercury News）：「沒有人受過檢測的訓練，況且社區裡頭沒有檢測的資源。」

老人病學專家阿亞提（Dr. Mehrdad Ayati）說，到底要如何從病人的鼻子和喉嚨取樣本才正確，還有要怎麼寄送檢體，醫生應該知道的訊息很有限，「幾乎是零」。

報導引述美國政治新聞機構Politico的數據，自從美國出現第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）到現在近2個月，僅測試1583人。

美國第一起武漢肺炎確診病例是發生在華盛頓州一位住在西雅圖附近的35歲男子，他到武漢探親，返美之後出現身體不適，1月20日住院，已經康復回家。

而疑似導致至尊公主號（Grand Princess）疫情爆發的乘客，下船後就醫，已於3月4日病故，根據船公司說明，這名71位男性乘客在上個月參加遊輪旅行時，並不知情自己已經感染，航程開始後出現症狀。

根據哈佛大學最新研究發現，要在一年內有效控制疫情，80%有症狀的病人都必須檢測，而且在症狀出現的一天之內趕快隔離。

有鑒於北加州第一例社區感染，住在索拉諾郡（Solano County）的女性苦等了11天才確診，史丹佛大學、加州大學舊金山分校和哈佛大學等教學醫院決定採用內部的檢測，以利快速、正確協助民眾得知結果。

報導指出，加州只有200個檢驗試劑組，檢體必須寄回到美國疾病管制暨預防中心（CDC）亞特蘭大總部處理與確認。儘管加州曾是最早收到檢驗試劑組的幾個州，但CDC之前的檢驗試劑組有瑕疵，會出現不正確的結果。

CDC表示，昨天已經新寄出110萬個檢驗試劑組。加州衛生官員說明，醫生可以把檢體直接寄送到里契蒙（Richmond）的實驗室，也就是目前停泊在舊金山外海至尊公主號（The Grand Princess）採檢送驗的地方。

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