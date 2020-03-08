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白宮「檢測延誤6週」　美國預估至少要準備20萬張病床

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▲▼新冠肺炎,美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國紐約新冠肺炎（COVID-19）確診病例已達76例，州長古莫（Andrew Cuomo）宣布紐約進入緊急狀態。實驗室專家以及公衛官員指出，「美國對於疫情的檢測至少落後了6週」，可能有更多的確診病患沒有被檢測出來。此外公衛部門也開始擔心醫院容納病人的數量，以目前的狀況可能不太足夠。

綜合外媒報導，截止8日下午17時，美國確診案例達429例，19人死亡。流行病監檢專家柯寧迪克（Jeremy Konyndyk）指出，檢測單位錯過了6週的檢測時間，而且無法彌補，我們看到的確診案例可能只是冰山一角，這件事情應該歸咎於白宮管理疫情不當、拙劣。

▲▼新冠肺炎／英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情擴散全球，美國確診人數不斷攀升。（圖／路透）

肺病急診專家沃德宏（Richard Waldhorn）則表示，隨著疫情越來越嚴重，對於重症病患的病床需求大增，醫療資源也將超越現有的供給，應該更有效的分配醫療資源，實現最大的利益。按照以往的流感狀況估計，美國應該為新冠肺炎準備的病床數應該在20萬至290萬之間，而目前可用的病床數僅有6.5萬張。

美國疾病控制及預防中心（CDC）針對新冠病毒發布的重要訊息，民眾若有輕度呼吸道症狀，請待在家中，但來電詢問後經確認有必要就醫者，請前往醫院就診。對此，河濱加州大學流行病學家布朗（BrandonBrown）表示，美國很多人因工作不敢請病假。

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