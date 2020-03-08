新冠肺炎患者「死了沒人管」！　「超悲傷原因」曝光：全家都被隔離





▲英國新冠肺炎確診人數也在上升當中。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，歐洲各國也難以倖免，確診人數也都在不斷增加當中。英國一名83歲老人先前參加遊輪行程，返國之後被確診患有新冠肺炎，並於5日不幸去世，但最令他的家人傷心的事除了祖父離世的消息之外，更多的是因為全家人都處於「隔離狀態」當中，所以無法為死去的家人安排葬禮。

綜合外媒報導，這名83歲的老人為英國第2例因新冠肺炎死亡的患者，他在3日時入院，並跟一名剛做過心臟手術的病患同房。當時該名老人因為嚴重的咳嗽，引起同房病患起疑，雖然通知過醫護人員是否可以進行新冠肺炎測試，但並沒有被當成一回事。

老人於5日晚上被檢驗出患有新冠肺炎，並且在結果出來後一個小時就死亡。該名老人的家屬在接獲消息後表示，他們十分擔心在老人被檢驗出是陽性前，沒有立即的被隔離，當時已經有許多親友到過病房探視，期間都在密閉的病房裡面，而且他還跟另一名病患住在一起，每天相處時間長達6到7小時，難保這些人都沒有受到感染。

此外，在老人去世之後，一共有10名醫護人員跟5名患者遭到隔離，而老人的家人則是在採檢過後被建議要進行居家自我隔離，以防萬一；他的家人表示，因為現在大家都處於隔離的狀態，無法為老人的後事進行安排，也沒辦法舉行葬禮，這簡直就是一場惡夢，家人也無法在死後得到安息。

報導中指出，這名老人已經退休，先前參加遊輪行程到其他國家遊玩，在被確診罹患新冠肺炎之後，現在官方也在積極的找出他曾經去過哪些國家。目前已知英國確診人數為209人，累計2人死亡。