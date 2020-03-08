南韓衛星「千里眼2B」入軌　大範圍監控要找東北亞空污源

實習記者曾筠淇／綜合報導

南韓主研製的環境衛星「千里眼2B」（GEO-KOMPSAT-2B）在6日晚間成功進入了預定軌道。千里眼2B主要能收集東亞地區的霧霾及赤潮等數據，測試後若沒問題，今年10月將正式執行任務，並於2021年監測大氣環境，且因為覆蓋範圍可從日本到印度北部、蒙古南部，所以有機會為「東北亞空氣污染來源」的研究佐證。

據《韓聯社》報導，南韓科學技術資訊通信部、環境部、海洋水產部於8日表示，南韓所研製的環境衛星「千里眼2B」已在6日晚間7時30分進入預定軌道。預定軌道位於赤道上空3.5786萬公里處，並居於東經128.25度，為最接近南韓的靜止軌道。

千里眼2B自2011年，就由南韓航空宇宙研究院、南韓海洋科學技術院、南韓航空航太產業、美國巴爾航太公司及法國空中巴士公司等參與研製，並於今年2月19日時，借助亞利安5號運載火箭發射升空，經過5次變軌後，終於進入預定軌道。

千里眼2B可以收集東亞地區的霧霾、赤潮等環境及海洋數據，預計在本月進行檢查，4月開始調整系統，如果確認都沒有問題後，則會在10月開始執行收及海洋資訊的任務，並於明（2021）年開始監測大氣環境。千里眼2B所覆蓋的範圍從日本到印尼北部、蒙古南部都在內，範圍廣大，因此有機會能為「東北亞空氣污染來源」的研究進行佐證。