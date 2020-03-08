影／疫情恐慌造成油價續跌　汽油明起調降0.6元、柴油降0.7元

記者余弦妙／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球、全球新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌。台灣中油公司自表示，明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.6及0.7元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。

▲汽油明起調降0.6元、柴油降0.7元。（圖／記者張一中攝）



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中油表示，本週受新冠肺炎(COVID-19)確診病例蔓延全球、中國境外COVID-19新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶50.50美元，較前週52.73美元下跌2.23美元，新臺幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.6及0.7元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。