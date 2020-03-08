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快訊／北海道增3確診累計101人　成日本境內「單區破百感染」當局加強抗疫政策

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▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲日本北海道疫情嚴重，確診人數達101人。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情蔓延，日本自病毒爆發以來，北海道首當其衝，截至8日午間新增的3起確診，單區就達到101確診，成為日本境內第一個破百感染的區域，對此北海道當局也將加強防疫措施，避免群聚感染繼續擴大。

綜合日媒報導，7日北海道新增8例確診，分別在札幌、瀧川、北見，8日在新增確診位於空知地區、以及旭川市。日前北海道衛生單位表示，當地社區、群聚感染相當嚴重，雖在上月26日就已經宣布全區中小學停課，希望可以避免擴散，但仍來不及阻止已在社區蔓延的新冠病毒。

外界分析，北海道之所以確診病例爆增，時間軸可以拉到上月13日「札幌雪祭」閉幕後，當時因為節慶，當地湧入大批的觀光客，除了北海道之外，千葉、熊本曾到過北海道的旅客也開始發病，當時專家指出，可能在「密閉空間有密切接觸，因此傳染擃擴大」。而在北海道當地停課消息公布後，未見疫情緩和，上月28日再度發布緊急事態宣言，希望民眾在29日之後的周末都要避免外出。

面對新冠肺炎疫情在北海道未能停止，日本厚生勞動省也在4日宣布將基於《國民生活安定緊急措施法」想北海道中富良野町和北見市提供約400萬個口罩，6日後日本郵政將配送每戶40個口罩協助。

然而北海道當局與日本政府努力的防疫，仍只能些許的緩和整個境內疫情，北海道仍在8日宣布該地區確診人數達到101人、死亡3例。

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